Списки Цюрихского кинофестиваля Хэштег #MyReligion — Крайний срок

После недавнего обнародования своей первой праздничной программы Цюрихский кинофестиваль выделил раздел хэштегов с фильмами для показа под названием «#MyReligion». С 2018 года фестиваль ежегодно посвящает бар демонстрации горячей темы, которая также популярна в социальных сетях. #MyReligion будет посвящен вопросам веры, экстаза и современных божеств.

Среди показанных изображений основное внимание уделялось комедии. Сигнал для Иисуса. Спаси свою душу. Это будет первое шоу в Европе. Фильм режиссера Адамы Ибо с Реджиной Холл и Стерлингом К. Брауном в главных ролях дебютировал на фестивале «Сандэнс». Премьера в местных театрах и на Peacock состоится 2 сентября.

Также в разделе египетский триллер Тарека Салеха. мальчик с небес; История взросления мексиканки Клаудии Сент-Люс Божье Царство; Документальный фильм Сара Доса огонь любви Рассказывает Миранда Джул. Документальный фильм Орит Фокс Ротем Сабайя кинотеатр; Страшная картина Аниты Роша да Сильвера медуза; Сандэнс Шалини Кантайя Документ тик ток, бум; Головоломка Томаса Сальвадора Ла Монтань.

«Будь то в Соединенных Штатах, России или на Ближнем Востоке, мы наблюдаем возрождение религий, — говорит Кристиан Юнген, технический директор в Цюрихе. Это часто приводит к конфликтам в сосуществовании в мультикультурных обществах. Вот почему в этом году мы сосредоточим наши усилия на теме веры, ее преимуществах и темных сторонах. Но мы также выделяем альтернативные религии, которые сейчас существуют для мирян, такие как культ TikTok… Мы хотим проследить разные религии и стараемся придать им социальный контекст».

18-е издание пройдет в Цюрихе с 22 сентября по 2 октября. Полный состав будет представлен 8 сентября.