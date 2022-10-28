Список всех пород, всех соревнующихся групп

В своем ежегодном телевизионном выпуске «Национальная выставка собак, представленная Purina» NBC сообщает о судействе, проверке и выгуле всех пород и разновидностей, участвующих в ежегодном мероприятии, чтобы любители собак и любители могли поближе познакомиться с интересующими их породами. .

Эксклюзивное видео вызывает огромный интерес у энтузиастов по всему миру, в общей сложности 199 пород и разновидностей, сопровождаемых звуковым сопровождением описания породы от диктора PA. Уэйн ФергюсонПрезидент Кеннел-клуба Филадельфии. В этом году Национальная выставка собак будет транслироваться в день Благодарения, в четверг, 24 ноября, в 12 часов дня во всех часовых поясах на каналах NBC и Peacock.

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Что ищут судьи на выставках собак?

у судей Посмотрите на собак на выставке собак, они определяют, насколько хорошо собака вписывается в «идеальную» картину, описанную в официальном стандарте породы. Собак оценивают по их внешнему виду относительно их уровня породы, а также по их темпераменту и телосложению.

Какие группы собак на Национальной выставке собак?

Лучшее предложение | Все победители групп

пастбищная группа

рыболовная группа

Неспортивная группа

Спортивная группа

Группа терьеров

Коллекция игр

Команда

пастбищная группа (все собаки)

Австралийская пастушья собака

Австралийская овчарка

бородатый колли

Бельгийская малинуа

бельгийская овчарка

Бельгийский тервюрен

Бергамаско

Пикард Бургер

Бордер-колли

Бувье-де-Фландр

Бриар

Ханаанская собака

вельш-корги кардиган

кишечная палочка (сырая)

кишечная палочка (мягкая)

Энтлебухер зенненхунд

Финский лаппхунд

Немецкая овчарка

Исландская овчарка

мини американская овчарка

Моди

Норвежский бухунд

Староанглийская овчарка

Вельш корги пемброк

Низинная польская овчарка

поли

Боми

Пиренейская овчарка

Шетландская овчарка

Шведский вальхунд

группа охотничьих собаквсе собаки)

утешение

Афганская борзая

Американский фоксхаунд

Басенджи

бассет собака

Бигль (13 дюймов)

бигль (15 дюймов)

ищейка

голубая кунхаунд

борзая

Чернико дель Этна

такса (длинношерстная)

такса (мягкая)

такса (жесткошерстная)

английский фоксхаунд

Гранд Бассет Гриффон Венден

борзая

Ивисская гончая

Ирландский волкодав

Норвежский элкхаунд

Оттерхаунд

Бетти Бассет Гриффон Винден

Фараон Пес

Португальский Podengo Pequeno

Рыжая кунхаунд

Родезийский риджбек

борзая

шотландский дирхаунд

слуги

Енотовая гончая ходока по дереву

и решить

неспортивная группа (все собаки)

Американский эскимос

бишон заморозить

Бостон-терьер

бульдог

Китайский шарпей

чоу чо

Котон-де-Тулер

далматинец

Французский бульдог

Кеесхонд

Лхаса Абсо

Лоухен

пудель (миниатюрный)

пудель (стандартный)

шипперки

Шиба-ину

тибетский спаниель

тибетский терьер

Ксолоитцкуинтли

Спортивная группа (все собаки)

Бракко итальяно

Бретань

Чесапик-бей-ретривер

Кламбер-спаниель

Спаниель Кокер-спаниель (ASCOB)

Кокер-спаниель (черный)

Кокер-спаниель (частичный окрас)

Курчавошерстный ретривер

Английский кокер-спаниель

английский набор

Английский спрингер-спаниель

Филд-спаниель

Плоский конверт-ретривер

Немецкий короткошерстный пойнтер

Немецкий жесткошерстный пойнтер

Золотистый ретривер

Гордон Страт

Ирландский красный сеттер белый

ирландский основатель

Ирландский водяной спаниель

лабрадор исследователь

Лагото Романьоло

Нидерланды Коикерхондже

Новошотландский утиный ретривер

указатель

Итальянский спинони

Сассекс-спаниель

Визла

Веймаранер

Уэльский спрингер-спаниель

Жесткошерстный указывает на грифона

Жесткошерстная выжла

Группа терьеров (все собаки)

Эрдельтерьер

Американский стаффордширский терьер

Американский терьер без шерсти

Австралийский терьер

Бидлингтон-терьер

бордер-терьер

пирамида из камней

Чешский терьер

Глен от Эмаль Терьер

ирландский терьер

Керри-блю-терьер

Лейкленд Терьер

мини бультерьер

мини сонник

Норфолк Терьер

Норвич Терьер

Парсон Рассел Терьер

крысиная собака

Рассел Терьер

шотландский терьер

Силхэм терьер

Небесный терьер

Гладкошерстный фокстерьер

Пшеничная нора с мягким покрытием

Стаффордширский бультерьер

валлийский терьер

Вест-хайленд-уайт-терьер

Белый бультерьер

Провод фокстерьера

игровая группа (все собаки)

аффенпинчер

Брюссельский гриффон

Рыцарь короля Карла Испанца

китайская хохлатая

Английский спаниель (B&PC)

Английский гейм-спаниель (KC&R)

Гаванский

Итальянская борзая

японский хин

длинная шерсть чихуахуа

мальтийский

мини-пинчер

Вавилон

пекинес

Поморская собака

Глина

русская игра

Ши-тцу

шелковистый терьер

мягкая шубка чихуахуа

игра фокстерьер

собачья игра

Йоркширский терьер

Команда (все собаки)

Акита

Аляскинский маламут

Анатолийская овчарка

Бернский зенненхунд

русская черная собака

бурбуль

боксер

бульмастиф

кане корсо

Доберман Доберман

Дож Бордо

Немецкий пинчер

Ризеншнауцер

Немецкий дог

Великие Пиренеи

Самая большая швейцарская горная собака

Комондор

Кувас

Леонбергер

Дог

Неаполитанский мастиф

Ньюфаундленд

Португальская водяная собака

Ротвейлер

Сенбернар

самоед

Сибирская хрипота

Стандарт шнауцера

Старый тип старой тибетской породы собак.

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NBCSports.com Также включает в себя основные моменты из телевизионного специального выпуска и закулисья, захватывая всю собачью энергию за кулисами одной из старейших и самых популярных выставок собак в стране.

два часа специальные Он выходит в День благодарения, 24 ноября, после парада Macy’s в честь Дня благодарения 21-й год подряд. Ежегодно он собирает более 20 миллионов зрителей как самое известное и просматриваемое спортивное шоу в Америке.