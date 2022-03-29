Список компаний, продолжающих покупать российскую нефть | военные новости между россией и украиной

Несколько западных стран, в том числе Соединенные Штаты, ввели прямые запреты на импорт российских энергоносителей после вторжения Москвы в Украину, но основные европейские экономики, зависящие от российской нефти и газа, избегают принятия решительных мер, которые могли бы показать раскол в Европейском союзе.

Австралия, Великобритания, Канада и США запретили импорт российской нефти после российской агрессии, вызвавшей крупнейший за последние десятилетия кризис с беженцами.

Пока что 27 членов блока не смогли договориться о запрете, поскольку Германия предостерегла от поспешных шагов, которые могут привести к рецессии в экономике, а некоторые страны, такие как Венгрия, выступили против любого запрета.

Запрет ЕС потребует единогласного одобрения всех 27 государств-членов.

Многие покупатели в Европе добровольно избегали покупать российскую нефть, чтобы избежать репутационного ущерба или потенциальных юридических проблем.

Другие, такие как трейдеры Trafigura и Vitol, продолжали покупать российскую нефть по существующим долгосрочным контрактам.

Но оба сообщили Рейтер, что не договаривались ни о каких новых сделках после вторжения России в Украину, которое Москва называет «специальной военной операцией», начавшейся 24 февраля.

Индия и Китай, отказавшиеся осудить действия России, продолжали покупать российскую нефть.

Вот список основных покупателей российской нефти:

Нефтохим Бургас

Болгарский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании «Лукойл», на долю которой приходится около 60% потребления российской нефти, продолжает перерабатывать российскую нефть.

Миро

На российскую нефть по-прежнему приходится около 14 процентов потребления крупнейшего в Германии нефтеперерабатывающего завода Miro, 24 процента которого принадлежат «Роснефти».

ПКК Шведт

Немецкий нефтеперерабатывающий завод, 54% которого принадлежит «Роснефти», получает сырую нефть по трубопроводу «Дружба».

пертамина

Индонезийская государственная энергетическая компания PT Pertamina рассматривает возможность покупки сырой нефти в России, поскольку она ищет нефть для недавно отремонтированного нефтеперерабатывающего завода.

Леона

Не имеющий выхода к морю нефтеперерабатывающий завод Leuna в восточной Германии, контрольный пакет акций которого принадлежит Total Energy, получает российскую нефть по трубопроводу «Дружба».

Хелленик Петролеум

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Греции получает около 15 процентов своего дохода от российской нефти. Ранее в этом месяце компания обеспечила дополнительные поставки из Саудовской Аравии.

ИСАБ

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Италии, принадлежащий швейцарской компании Litasco SA и контролируемый Лукойлом, перерабатывает российскую и нероссийскую нефть.

торговый центр

Венгерская нефтяная группа, которая управляет тремя нефтеперерабатывающими заводами в Хорватии, Венгрии и Словакии, продолжает поставлять его по трубопроводу «Дружба». Венгрия выступает против введения санкций в отношении российской нефти и газа.

Зеландский нефтеперерабатывающий завод

Голландский нефтеперерабатывающий завод, 45% которого принадлежит «Лукойлу», отказался комментировать, использует ли он российскую нефть.

Роттердамский нефтеперерабатывающий завод

ExxonMobil отказалась комментировать, использует ли ее голландский нефтеперерабатывающий завод в Роттердаме российскую нефть.

Индостан Петролеум

По данным торговых источников на прошлой неделе, индийский государственный нефтеперерабатывающий завод закупил 2 миллиона баррелей российской нефти Urals для отгрузки в мае.

Индийская нефтяная корпорация

23 марта крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии купил у Vitol 3 млн баррелей нефти Urals с поставкой в ​​мае, сообщили источники в торговле. Это вторая покупка Уральских гор Международным олимпийским комитетом с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину.

Найяра Энерджи

Частный индийский нефтеперерабатывающий завод, частично принадлежащий российской «Роснефти», купил российскую нефть после годичного перерыва, купив у трейдера Trafigura около 1,8 млн баррелей нефти марки Urals.

Вот список компаний, которые перестали покупать российскую нефть:

АД

Британский нефтяной гигант, отказывающийся от своей доли в «Роснефти», не будет заключать новые сделки с российскими компаниями на погрузку в российских портах, за исключением случаев, «необходимых для обеспечения безопасности поставок».

Инеос

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Японии прекратил покупать сырую нефть в России, а некоторые поставки, подписанные в соответствии с предыдущими соглашениями, поступят в Японию примерно в апреле.

где ты

Энергетическая группа, 30,3% которой принадлежит правительству Италии, приостанавливает закупки российской нефти.

Бавария

Никакая российская нефть не будет использоваться на немецком НПЗ Bayern, в котором Eni и «Роснефть» имеют доли.

Эквинор

Государственная норвежская энергетическая компания, владеющая контрольным пакетом акций, прекратила торговлю российской нефтью, так как прекращает свою деятельность в стране.

приносить

Португальская нефтегазовая компания прекратила все новые закупки нефтепродуктов из России или российских компаний.

Несте

Финский нефтеперерабатывающий завод имеет контракты на поставку нефти с Россией до конца года, но не заключает новых договоров на поставку.

ПКН Орлен

В пятницу компания заявила, что крупнейший в Польше нефтеперерабатывающий завод не покупал нефть сорта «Юрал» на спотовом рынке с начала войны в Украине, хотя некоторые поставки он закупил в Норвегии.

Однако компания, управляющая НПЗ в Литве, Польше и Чехии, закупает нефть по долгосрочным контрактам на поставку, ранее заключенным с российскими «Роснефтью» и «Татнефтью».

чопорный

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Швеции, принадлежащий саудовскому миллиардеру Мохаммеду Хусейну Аль-Амуди, прекратил новые заказы на российскую нефть, на долю которой приходилось около семи процентов его закупок, и заменил баррели из Северного моря.

Репсол

Испанская компания прекратила закупать российскую нефть на спотовом рынке.

ракушки

Крупнейший нефтетрейдер в мире перестанет покупать российскую нефть и постепенно перестанет участвовать во всех российских углеводородах.

полная энергия

Французский нефтяной гигант не будет подписывать новые контракты и пообещал прекратить закупку сырой нефти и российских нефтепродуктов к концу этого года.

Фару Энерджи

Швейцарский нефтеперерабатывающий завод, которому принадлежит 51,4% немецкого нефтеперерабатывающего завода Bayernwell, заявил, что не планирует заключать новые сделки по покупке российской нефти.