Список наград Gran Turismo 7 — GTPlanet просочился в сеть

как копия Гран Туризмо 7 В некоторой степени Неожиданно теперь в почтовых ящиках игроковМы также начинаем видеть некоторую информацию об игре, просачивающейся в дикую природу. Во-первых, это, конечно же, призовой фонд игры PSN Trophy, который Опубликовано в Твиттере.
Трофеи — это в основном дополнительные миссии для каждой игры — это могут быть испытания, которые вы найдете во время игры, конкретные миссии, требующие небольшого копания, или подвиги на выносливость — прикрепленные к вашему профилю PlayStation для всеобщего обозрения.
Есть три уровня кубков: бронзовые кубки на 15 очков за более мелкие задачи, серебряные призы на 30 очков за более важные задачи и золотые призы на 90 очков за более сложные или трудоемкие события. Соберите все призы в конкретной игре и вы получите Платиновый кубок стоимостью 300 очков.
Они загружаются в момент первого запуска игры, и в результате те игроки, которые появились в своей новой игре GT7 Диски обнаруживают и делятся игровым меню.
Все названия с 1 января 2009 г. были запрошены для включения наград, что означает GT7 Это будет четвертая игра серии Gran Turismo, поэтому мы уже знали, чего ожидать от некоторых игроков.
Сразу есть хорошие новости. Невероятно трудоемкий и сложный Награды от ГТ Спорт — Что требует, чтобы вы выиграли 91 гонку онлайн или Достичь 50-го уровня игрока — Ушел. На самом деле список в целом кажется более достижимым, чем ГТ СпортА это значит, что на этот раз платины будет больше.
Как обычно, есть призы за быструю езду с целями 200 миль в час, 500 км в час и 600 км в час для трех разных призов (вам понадобится Dodge Tomahawk и Special Stage Route X для последнего).
Есть также несколько интересных ориентиров на расстоянии. Вам нужно будет проехать первые 24 часа из Ле-Мана в 1923 году и длину трассы 66 (снова), иметь социальные сети, чтобы преодолеть расстояние, пересекающее Атлантику, и всю сеть немецких автобанов в онлайн-режиме.
Три фотовызова возвращаются из спортивный, где вам нужно будет сделать 100 фотографий и снова прокатиться на R18 в Ле-Мане и на BMW Gr.3 на Нюрбургринге. Есть также проблемы с покупкой разных автомобилей, включая одну и ту же машину десять раз, и прохождение кольцевых испытаний.
Как ни странно, на этот раз есть только один Золотой кубок, и он дается за получение золотых раз во всех игровых лицензиях. Тем не менее, в настоящее время спрятан еще один трофей, который, похоже, будет присужден за попадание в финальный фильм, но мы не смогли сказать, каков счет трофея. Серебряная медаль была в GT Sport.
платина
- Платиновый трофей Gran Turismo — заработаны все трофеи Gran Turismo 7!
золото
- Тяжелая работа окупается — заработано золото во всех лицензиях
Серебряный
- Master Circuit — пройдите 15 трасс (все сектора) в режиме Circuit Experience.
- Совместное вождение по автобану — вождение с другими игроками онлайн Я сравнялся с расстоянием, пройденным всей немецкой сетью автобанов: 13 191 км (8 197 миль)
- Speed Archdemon — Достигнута скорость 600 км/ч (373 мили в час)
- Три легендарных автомобиля. Захватите три легендарных гоночных автомобиля, которым ранее суждено было выиграть 24-часовые гонки.
Бронза
- Маленькая партия — покупал турбокомпрессор или нагнетатель 10 раз
- Вкус тюнинга — Купленные и оборудованные детали для тюнинга
- Многоуровневый — выигрывайте гонки на 10 разных трассах.
- By Country Mile — Выиграйте на 10 секунд или больше в гонке, состоящей как минимум из двух раундов.
- By Whisker — Выиграйте гонку на 0,5 секунды или меньше.
- Circuit Trainee — пройдите пять трасс (все сектора) в Circuit Experience.
- Clean Racer — завершите гонку, не сбиваясь с пути столкновения.
- Пересечь Атлантику вместе. Вождение с другими игроками по сети Я сравнялся с расстоянием, пройденным первым в истории беспосадочным трансатлантическим перелетом: 5810 км (3610 миль)
- Dirt Digging — Выиграйте 10 гонок по грунтовым трассам.
- Готово за 60 секунд — я проехал круг в Цукубе менее чем за 1 минуту.
- 24 часа в пути — полные 24 часа Ле-Мана: 2 209 538 км (1 372 942 мили)
- Вождение по шоссе Анджелес-Крест — я проехал по шоссе Лос-Анджелес-Крест (США) — 66 миль (106 км)
- Маршрут движения 66 — Маршрут движения 66 (США): 2451 миля (3945 км)
- Fill Her Up — Остановитесь во время гонки, отмеченной расходом топлива, заправьте свой бак.
- Любимая компания — купил одну и ту же машину 10 раз
- Formula First Timer — Управляйте Формулой
- Полная лицензия — есть все лицензии
- Тяжелый транспорт — Купить пикап
- Mastery in Depth — завершите 50 гонок в спортивном режиме.
- Присоединяйтесь к клубу 200 миль в час — разгонитесь до 200 миль в час (322 км/ч)
- Давайте углеродно-нейтральным! Он купил электромобиль
- Жизнь с легендой — я купил машину в Legend Cars
- Живи своей автомобильной жизнью — стартовый список
- Выглядит неплохо! — Куплены и установлены аэродинамические детали
- Сувенир Ле-Мана — Пейзажи Audi R18 TDI (Audi Sport Team Joest) в La Sarthe
- Сувенир Нюрбургринга — Сфотографируйте BMW Gr.3 на Нюрбургринге
- Motor Mania — Храните 50 автомобилей в своем гараже.
- Вверх — подняться на пять и более позиций за один ход.
- Новый волшебник — остановитесь во время гонки и поменяйте шины
- Помощь не требуется! — Завершить гонку без каких-либо вспомогательных настроек
- Нет машины, нет жизни — 100 автомобилей хранятся в вашем гараже
- подиум — финишировал на подиуме десять раз
- Rain Royalty — я получил твою лицензию на дождь
- Tour & Tour — я проехал 500 миль (804,672 км) на эллиптических трассах.
- Running Empty — Закончилось топливо в экономичной гонке.
- Безопасность превыше всего — купите автомобиль безопасности
- Hot Smoking — набрать 10 000 очков в дрифт-триалах.
- Snap-Happy — сделайте 100 фотографий в Scapes или Race Photos
- Демон скорости — достиг скорости 500 км/ч (311 миль/ч)
- Дебют спортивного режима — завершите гонку в спортивном режиме
- Старк клининг — помыть машину 10 раз
- Студент истории автомобилестроения — Соберите первый список коллекции автомобилей.
- Первый шаг к мастерству — прохождение пути (все сектора) в цепи опыта
- Time Striker — примите участие в 100 гонках на время.
- Усиление — увеличение жесткости кузова в 10 раз
- Внимание: загружайте широко! Широкая посадка
- Wheely Good Fun — Купите 10 комплектов колес.
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