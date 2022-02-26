Список наград Gran Turismo 7 — GTPlanet просочился в сеть

как копия Гран Туризмо 7 В некоторой степени Неожиданно теперь в почтовых ящиках игроковМы также начинаем видеть некоторую информацию об игре, просачивающейся в дикую природу. Во-первых, это, конечно же, призовой фонд игры PSN Trophy, который Опубликовано в Твиттере.

Трофеи — это в основном дополнительные миссии для каждой игры — это могут быть испытания, которые вы найдете во время игры, конкретные миссии, требующие небольшого копания, или подвиги на выносливость — прикрепленные к вашему профилю PlayStation для всеобщего обозрения.

Есть три уровня кубков: бронзовые кубки на 15 очков за более мелкие задачи, серебряные призы на 30 очков за более важные задачи и золотые призы на 90 очков за более сложные или трудоемкие события. Соберите все призы в конкретной игре и вы получите Платиновый кубок стоимостью 300 очков.

Они загружаются в момент первого запуска игры, и в результате те игроки, которые появились в своей новой игре GT7 Диски обнаруживают и делятся игровым меню.

Все названия с 1 января 2009 г. были запрошены для включения наград, что означает GT7 Это будет четвертая игра серии Gran Turismo, поэтому мы уже знали, чего ожидать от некоторых игроков.

Сразу есть хорошие новости. Невероятно трудоемкий и сложный Награды от ГТ Спорт — Что требует, чтобы вы выиграли 91 гонку онлайн или Достичь 50-го уровня игрока — Ушел. На самом деле список в целом кажется более достижимым, чем ГТ СпортА это значит, что на этот раз платины будет больше.

Как обычно, есть призы за быструю езду с целями 200 миль в час, 500 км в час и 600 км в час для трех разных призов (вам понадобится Dodge Tomahawk и Special Stage Route X для последнего).

Есть также несколько интересных ориентиров на расстоянии. Вам нужно будет проехать первые 24 часа из Ле-Мана в 1923 году и длину трассы 66 (снова), иметь социальные сети, чтобы преодолеть расстояние, пересекающее Атлантику, и всю сеть немецких автобанов в онлайн-режиме.

Три фотовызова возвращаются из спортивный, где вам нужно будет сделать 100 фотографий и снова прокатиться на R18 в Ле-Мане и на BMW Gr.3 на Нюрбургринге. Есть также проблемы с покупкой разных автомобилей, включая одну и ту же машину десять раз, и прохождение кольцевых испытаний.

Как ни странно, на этот раз есть только один Золотой кубок, и он дается за получение золотых раз во всех игровых лицензиях. Тем не менее, в настоящее время спрятан еще один трофей, который, похоже, будет присужден за попадание в финальный фильм, но мы не смогли сказать, каков счет трофея. Серебряная медаль была в GT Sport.

платина

Платиновый трофей Gran Turismo — заработаны все трофеи Gran Turismo 7!

золото

Тяжелая работа окупается — заработано золото во всех лицензиях

Серебряный

Master Circuit — пройдите 15 трасс (все сектора) в режиме Circuit Experience.

Совместное вождение по автобану — вождение с другими игроками онлайн Я сравнялся с расстоянием, пройденным всей немецкой сетью автобанов: 13 191 км (8 197 миль)

Speed ​​​​Archdemon — Достигнута скорость 600 км/ч (373 мили в час)

Три легендарных автомобиля. Захватите три легендарных гоночных автомобиля, которым ранее суждено было выиграть 24-часовые гонки.

Бронза