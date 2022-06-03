Отреставрированные копии классики китайского кино «Дни дикости» Вонга Кар-вая (1990) и первого полнометражного фильма Цзя Чжанкэ «Карманник» («Сяо Ву») 1998) возглавят программу открытия M+ Cinema в Гонконге. Kong, который откроется для публики 8 июня.

В программу открытия также входит гонконгская премьера одного из фильмов серии эпических проектов российского режиссера Ильи Хржановского «ДАУ», благодаря которой Музей М+ примечателен тем, что не отменял российскую культуру после вторжения страны в Украину.

Кинотеатр с тремя залами вместимостью 180, 60 и 40 мест является основным объектом Центра движущихся изображений М+, Музея визуальной культуры, который открылся в культурном районе Западный Коулун в Гонконге в ноябре прошлого года. Движущиеся изображения, в том числе созданные художниками аудиовизуальные произведения, художественные фильмы и традиционные художественные фильмы, входят в число трех основных дисциплин огромного учреждения, расположенного в здании, спроектированном архитектурной фирмой Herzog & de Meuron, лауреатом Притцкеровской премии. Кинотеатр также оснащен 16-мм и 35-мм цифровыми и аналоговыми проекторами, а также звуковой системой Dolby 7.1.

«Наше первое издание, включающее 70 работ из Гонконга и всего мира, посвящено выдающимся художникам кино и наводящим на размышления работам, которые пробуждают объективные и сосредоточенные на художниках перформансы, — сказал Силк Шмеки, главный куратор кинокомпании M+.

Почти 100 из 70 работ, представленных в первой программе, будут представлены в ближайшие месяцы. Всего с июня по август пройдет 28 показов восстановленной 4K-версии «Дней дикой природы» с покойной гонконгской звездой Лесли Чунг в главной роли. В июне состоятся три показа восстановленного 4К «Карманника».

Девять гонконгских художественных фильмов, снятых с 1980-х годов до наших дней, в том числе новаторский криминальный триллер Джонни Мака «Длинная рука закона» (1984) и «Голливуд, Гонконг» Фрута Чана, представлены в тематической программе «Гонконг: Основополагающий кадр». Целью которого является возвращение к коллективной памяти города, повседневным местным историям и классическим боевикам. Презентация каждой функции сопровождается короткометражными фильмами на соответствующие темы.

Будут представлены шесть презентаций произведений искусства из коллекции M+ Moving Image. Специальные показы фильма «ДАУ. Наташа и ДАУ. Декаданс», который дебютирует в Гонконге, из серии «DAU» Хрежановского в сентябре.