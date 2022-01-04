Список Galaxy S22 Ultra в Geekbench показывает явную неудачу

До серии Galaxy S22 остался всего месяц, и, честно говоря, мы все рады видеть, над чем Samsung работает с прошлого года. Конечно, все, что мы хотели знать об оборудовании, уже просочилось, но вы знаете, что на самом деле нет ничего лучше, чем официальная информация, которая появится после того, как оборудование выйдет из строя.

Звезда шоу конечно же Galaxy S22 Ultra Он принесет большинство функций и обновлений с точки зрения памяти, хранилища, размера экрана, батареи и многого другого. Однако новая утечка предполагает, что базовый вариант Galaxy S22 Ultra не может быть большим обновлением.

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8 ГБ оперативной памяти в Galaxy S22 Ultra имеет немного смысла

Знаменитый лидер Ледяной мир Мы поделились, что Galaxy S22 Ultra будет доступен в вариантах с 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти, и, честно говоря, базовый вариант кажется плохой сделкой.

Более того, мы случайно нашли список Geekbench для обоих Exynos 2200 И Snapdragon 8 первого поколения Также появятся варианты, которые подтверждают то, что сказал Ice Universe, и в телефоне уже есть вариант на 8 ГБ. Вы можете проверить результаты ниже.





Хотя еще слишком рано говорить что-либо о результатах, которые вы видите здесь, поскольку оборудование все еще находится в стадии подготовки к производству или не работает с программным обеспечением, у нас будет больше информации, когда Exynos 2200, наконец, станет официальным, что должно произойти 11 января, в конце этого месяца.

С учетом этого Galaxy S22 Ultra с 8 ГБ оперативной памяти может быть не лучшим вариантом для многих людей, которые думают о том, как заплатить немного больше и получить больше памяти и оперативной памяти в своем телефоне.

Как вы думаете, следует ли Samsung выпустить вариант с 8 ГБ оперативной памяти для Galaxy S22 Ultra или им просто следует придерживаться 12 и 16? Дай знать.