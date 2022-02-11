Список Shredder’s Revenge расширяется к выпуску Switch 2022

рисунок : Трибьют-игры / Nickelodeon

ретро хит Черепашки-ниндзя: Месть Шреддера Не тяни удары. Разработчик инди-игр Tribute Games объявил вчера во время мини-мероприятия на инди-платформе PlayStation, что мышей-мутантов и мастером ниндзюцу Сплинтером можно будет играть в Arcade Tribute, когда он выйдет позднее в 2022 году. На мероприятии также были представлены некоторые интересные новости о Самурай Ген 2И Соль и жертваИ некоторые другие инди-игры В будущем выйдет на PS4 и PS5..

Но сначала: Сплинтер. приветственные игры Он сказал Она хотела сделать его играбельным отчасти, чтобы компенсировать отсутствие боевых возможностей у персонажа в предыдущих играх, анимациях и фильмах. в Черепашки-ниндзя: Месть ШреддераСуррогатный отец черепах будет использовать свою палочку и удар астральной проекции, а также специальную атаку, которая наблюдает, как он наносит волну ударов, вдохновленных его движениями в Открытие оригинального мультсериала 1987 года..

Мастер Сплинтер — шестой игровой персонаж в игре, раскрытый на данный момент, наряду с Леонардо, Микеланджело, Донателло, Рафаэлем и Эйприл О’Нил. Хотя Tribute Games не подтвердила размер окончательного состава, кажется справедливым предположить, что некоторые другие фавориты фанатов присоединятся к составу раньше. измельчить месть Он выйдет на PS4, Xbox, Switch и ПК в конце этого года. Следующий, металлист?

Вот что еще было отмечено Мини-инди-шоу для PlayStation вчерашний день:

Все эти игры будут играть отлично На PS Вита 2. Вместо этого я с нетерпением жду, когда будут объявлены даты выпуска версий Switch.