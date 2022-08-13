Спойлеры 4 сезона «Ради всего человечества» — Россия, Марс

Предупреждение: нижеследующее содержит спойлеры для для всего человечествафинал 3 сезона. Действуйте на свой страх и риск!

Извини, Юпитер, твое время еще не вышло. Глядя на четвертый сезон, для всего человечества Создатели шоу Бен Недеви и Мэтт Уолперт рассказали TVLine, что драма Apple TV+ по-прежнему будет фокусироваться на Красной планете.

В финале третьего сезона НАСА, Гелиос и российские космонавты решают остаться на Земле на Марсе, тем самым снизив нагрузку на беременный космический корабль Келли, чтобы она могла добраться до корабля Поларис, чтобы родить. Это решение означало, что ее коллеги-астронавты застряли на Марсе еще на 18 месяцев, прежде чем «Соджорнер-2» прибудет, чтобы забрать их.

Но даже если Эда, Дани и компании уже не было на этой планете, когда в 2000-х начался 4-й сезон, «честно говоря, я думаю, что мы еще не закончили Марс», — говорит Недеви. «Мы только начинаем исследовать, что возможно на Марсе в этом сезоне, и мы не будем там до середины этого сезона. Поэтому мы намерены как бы построить на Марсе и увидеть там растущую колонию и то, что там возможно».

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В четвертом сезоне также будет исследована другая область, на Земле, после неожиданного финала, в котором выясняется, что Марго Мэдисон жила в России в 2003 году. — Он покинул Космический центр Джонсона до того, как его атаковали сторонники теории заговора Джимми. Предположительно, затем ее перевезли в новый дом, чтобы защитить от тех же людей, которые ее шантажировали.

Недеви превью: «Одной из новых перспектив 4-го сезона является Россия и быстрый взгляд на железный занавес, который, я думаю, мы еще не смогли показать». «Мы были так взволнованы, что смогли немного рассказать эту историю через Марго».

Что касается того, предполагают ли ее коллеги и друзья в Америке, что она погибла в результате взрыва АО, который также унес жизни Карен Болдуин и Молли Кобб (дополнительную информацию об этих жертвах можно получить здесь), «это то, что нам придется подождать, чтобы увидеть в сезоне 4», — дразнит Уолберта.



