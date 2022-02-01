Спокойствие вернулось в Гвинею-Бисау, говорится в сообщениях на аккаунтах президента

Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало выступает на Конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго, Шотландия, Великобритания, 2 ноября 2021 г. Адриан Деннис/Пул через REUTERS

Гвинея-Бисау склонна к переворотам и нестабильности

Ранее рядом с правительственным зданием была слышна стрельба.

Африканский союз осудил «попытку государственного переворота»

БИСАУ, 1 фев (Рейтер) — В сообщениях в социальных сетях со счетов, связанных с президентом Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало, во вторник говорится, что ситуация в западноафриканской стране находится под контролем правительства, и в столицу Бисау вернулось спокойствие.

Ранее Африканский союз и западноафриканский региональный блок ЭКОВАС осудили «попытку государственного переворота» в Гвинее-Бисау после того, как рядом с правительственным комплексом, где Эмбало председательствовал на заседании кабинета министров, была слышна тяжелая стрельба.

«Спокойствие возвращается в Бисау!» — говорится в сообщении на официальном аккаунте Эмбало в Facebook. В него вошли недатированные фотографии Эмбало, сидящего в кресле и разговаривающего с военными в форме.

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В сообщении в Твиттере с непроверенной учетной записи на его имя говорится, что с ним все в порядке.

«Ситуация находится под контролем правительства. Я благодарю население Гвинеи-Бисау и всех, кто живет за пределами наших границ, кто беспокоится за мое правительство и за меня», — говорится в сообщении.

У этой учетной записи не было синей галочки, указывающей на то, что Twitter подтвердил ее подлинность, но она показала большое количество прошлых сообщений, по-видимому, от Embalo, в которых сообщалось о рутинных правительственных делах.

Министр иностранных дел Португалии Аугусту Сантуш Силва ранее заявил, что получил «позитивную» информацию о том, что Эмбалу находится в его резиденции, хотя он не знает, закончилось ли нападение на правительство Гвинеи-Бисау.

Телефонные звонки, сделанные Reuters членам правительства с целью прояснить ситуацию, остались без ответа.

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза заявил на своем официальном сайте, что разговаривал с Эмбалу по телефону и «выразил свое резкое осуждение… этих нападений на конституционный строй Гвинеи-Бисау».

До этих событий Африканский союз заявлял, что некоторые члены правительства задержаны, и призывал военных освободить их, не сообщая подробностей.

Политическая нестабильность преследовала Гвинею-Бисау на протяжении десятилетий: с момента обретения независимости от Португалии в 1974 году произошло девять переворотов или попыток переворотов.

Посольство Португалии призвало своих граждан в Гвинее-Бисау, бывшей португальской колонии, оставаться дома.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш был «глубоко обеспокоен» сообщениями из Гвинеи-Бисау, заявил ранее в тот же день его представитель.

По словам дипломатического источника, Сиссоко Эмбало начал председательствовать на внеочередном заседании кабинета министров около 10 часов утра, войдя во Дворец правительства с усиленной охраной. Пока он находился в здании, снаружи началась стрельба.

Заседание кабинета проводилось для подготовки к предстоящему саммиту ЭКОВАС в ответ на военный переворот на прошлой неделе в Буркина-Фасо, последний из череды переворотов в регионе за последние 18 месяцев. читать далее

«Кажется, трудно возразить против идеи распространения переворота», — сказал Эрик Хамфри-Смит, аналитик консалтинговой компании по рискам Verisk Maplecroft.

«Если добавить к успешным переворотам в Мали, Буркина-Фасо, Гвинее и Чаде в прошлом году, нет никаких сомнений в том, что западноафриканские лидеры нервно оглядываются через плечо».

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Дополнительные репортажи Катарины Демони в Лиссабоне и Хереворда Холланда, Бейт Феликс, Дэвида Льюиса, Эдварда Макаллистера и Аарона Росса; Написание Эстель Ширбон; Под редакцией Бернадетт Баум и Фрэнка Джека Дэниела.

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