Спонсорство буллинга в войне между Украиной и Россией недопустимо – глава МИД ЮАР

Высокопоставленный министр ЮАР заявила, что попытки заставить страны принять сторону в продолжающейся российско-украинской войне неприемлемы, поскольку она обвинила некоторые страны Европы в толерантном отношении к Африке.

Министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор в понедельник приняла госсекретаря США Энтони Блинкена, который находится в туре по трем странам Африки.

Блинкен прибыл в Южную Африку в воскресенье, что аналитики назвали попыткой противостоять растущему влиянию Китая и России в регионе, после того как министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Африку в прошлом месяце.

Это вторая поездка Блинкена на континент.

Пандор сказала, что рада, что Блинкен подтвердил, что США не просили Южную Африку выбрать сторону (между Россией и Украиной).

Но она признала, что на ее правительство оказывалось давление со стороны некоторых стран Европы, чтобы оно подчинилось своей политике в отношении Украины.

Но с точки зрения нашего взаимодействия с некоторыми из наших партнеров в Европе и в других местах было ощущение срочного издевательства над вашим выбором того или иного», — сказала она.

Она также раскритиковала законопроект США, который, по ее словам, может наказывать африканские страны за невыполнение этого требования в конфликте на Украине, известный как Закон об антироссийских злонамеренных действиях в Африке.

Последний закон, принятый Палатой представителей США, мы нашли (это) очень неудачный законопроект. Когда мы говорим о свободе, это свобода для всех. Вы не можете сказать, что из-за того, что Африка делает это, она будет наказана Соединенными Штатами. «Мы надеемся, что другая палата не согласится на такое оскорбительное законодательство», — сказал Пандор.

Министр сказал, что важно, чтобы все уважали разные мнения разных стран.

В конце концов, мы являемся суверенными государствами, признанными на равноправной основе Уставом Организации Объединенных Наций. Мы можем различаться с точки зрения экономической мощи и экономической способности влиять на события в разных частях мира, но что заставит мир работать, так это если мы будем уважать друг друга.

Одна вещь, которую я определенно не люблю, это то, что мне говорят: я выбираю это или что-то еще!, — снова подчеркнул Пандор.

Отношения между Южной Африкой и Соединенными Штатами испортились после того, как Южная Африка осталась нейтральной из-за российского вторжения в Украину.

Министр заявил, что Россия является очень запущенным экономическим партнером ЮАР.

Наш товарооборот с Россией составляет менее четырех миллиардов долларов в год по сравнению с 20 миллиардами долларов с США. Таким образом, этот страх перед каким-либо изменением является необоснованной верой в отношения, которые у нас есть с любой страной, подчеркнул Пандор.

Мы очень четко заявили, что призываем к миру, потому что знали, что произойдет. Мы знали, что будет разрушение, смерть и разруха; Это то, что мы все видим. Давайте сделаем все возможное, чтобы заключить мир, сказал Пандор.

По словам Блинкена, то, что происходит в Южной Африке, действительно формирует мир.

Он объяснил, что мы верим, что вместе мы сможем добиться большего прогресса для народов наших двух стран и многих других стран по всему спектру вопросов, касающихся их жизни и их будущего.

Блинкен назвал здоровье, климат, инфраструктуру и торговлю четырьмя основными областями, на которых будут сосредоточены страны.

Мы поделились конкретными шагами, которые мы предпримем для углубления нашего сотрудничества. Вместе, сказал он, наши страны готовы продвигать прогресс в регионе и во всем мире.

Комментируя отношения США с африканским континентом, Блинкен сказал, что США больше всего хотят подлинного партнерства между США и Африкой.

Он сказал, что мы не хотим несбалансированных отношений или сделок. Существует мнение, сказал Блинкен, что Африка в целом является новейшим игровым полем для великих держав.

Это в основном не то, как мы это видим. Он добавил, что правда в том, что Южная Африка — сильная и динамичная страна, которая помогает создавать будущее региона и мира.

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