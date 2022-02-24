Спорная инициатива Китая завершается – исследователи с облегчением



Мэтью Олсен, помощник генерального прокурора США по национальной безопасности, провел 3 месяца, изучая китайскую инициативу, которая была запущена в 2018 году при администрации бывшего президента Дональда Трампа.кредит: научный

Министерство юстиции США (DOJ) объявило вчера, что оно фактически положит конец противоречивой китайской инициативе, программе, направленной на защиту американских лабораторий и компаний от шпионажа. Вместо этого программа будет расширена на другие интересующие страны и переименована.

Ученые, которые говорили с природа Они с облегчением видят, что инициатива подошла к концу — программа неоднократно преследовала академических исследователей за то, что они не раскрыли информацию о средствах из Китая или партнерских отношениях с учреждениями в этой стране. Но они опасаются, что ущерб научному сотрудничеству с исследователями в Китае будет долгосрочным, и надеются, что правительство США в большей степени компенсирует ущерб, причиненный этой инициативой.

«Эти изменения давно назрели и, безусловно, приветствуются», — говорит Дженни Ли, социолог из Аризонского университета в Тусоне, изучающая исследовательское сотрудничество и геополитику. В частности, она была рада видеть заявление Министерства юстиции о том, что «похоже, есть признание того, что инициатива Китая потерпела неудачу в некоторых отношениях».

Мэтью Олсен, помощник генерального прокурора США по национальной безопасности, объявив о закрытии программы во время выступления 23 февраля, сказал: «Защита честности и прозрачности научно-исследовательских институтов является вопросом национальной безопасности, но то же самое относится и к обеспечению безопасности». что мы продолжаем привлекать в нашу страну самых лучших и ярких исследователей и ученых со всего мира».

Олсен ясно дал понять, что Китай представляет угрозу для безопасности исследований в США. Тем не менее, Министерство юстиции будет реализовывать более широкий план под названием «Стратегия противодействия угрозам между государством и государством» для противодействия растущей «агрессивной» и «возмутительной» активности так называемых враждебных государств, помимо Китая, включая Россию, Иран и Северную Корею.

«Эти страны стремятся подорвать наши основные демократические, экономические и научные институты», — сказал он. «И они используют все более разнообразные тактики для продвижения своих интересов и в ущерб Соединенным Штатам».

Дрейф инициативы

Ученые и группы по защите гражданских свобод уже более года призывают положить конец китайской инициативе. Критики инициативы заявили, что она предвзято относится к исследователям китайского происхождения, и отметили ущерб, нанесенный жизням и карьере пойманных: например, исследователь нанотехнологий Анминг Хо из Университета Теннесси в Ноксвилле был оправдан после неправомерного судебного разбирательства. Он больше года находился под домашним арестом в ожидании суда и был уволен с работы (недавно университет снова взял его на работу).

Хотя правительство США поймало настоящих китайских шпионов, похищающих коммерческие секреты США и научно-технические разработки, многие считают, что инициатива Китая была сорвана из-за сосредоточения внимания на ученых, которые неправильно заполнили запросы на финансирование от агентств США. Один из авторов инициативы, Эндрю Леллинг, бывший прокурор Массачусетского округа США, признал этот сдвиг. В заявлении, опубликованном в прошлом году,: «Это была разумная политика, но инициатива отклонилась и потеряла фокус в некоторых важных аспектах».

Олсен сказал, что реформы Китайской инициативы отчасти были вызваны опасениями в академическом и научном сообществе. В прошлом году несколько университетов и правозащитных групп направили прокурору США Меррику Гарланду письма с просьбой о пересмотре программы. Олсену было поручено оценить инициативу, которую он завершил через 3 месяца. Олсен признал, что дела против исследователей в рамках Китайской инициативы кажутся предвзятыми по отношению к лицам китайского происхождения и подрывают международное сотрудничество. Однако он также сказал, что не видел никаких доказательств того, что Министерство юстиции принимало какие-либо решения из-за расовой предвзятости.

Волонтерская группа APA Justice, которая выступает за исследователей азиатского происхождения, заявляет, что не согласна с оценкой Олсена, но приветствует «конец непродуманной инициативы и открытость Министерства юстиции выслушивать и реагировать на проблемы сообщества». В декабре анализ из новостной ленты Обзор технологий Массачусетского технологического института Выяснилось, что почти 90% всех обвиняемых в Китайской инициативе были выходцами из Азии — факт, по словам Ли, является неоспоримым доказательством расового профилирования.

В отчете, подготовленном в соавторстве с Ли и опубликованном в октябре, было опрошено почти 2000 ученых в Соединенных Штатах, и было обнаружено, что более половины респондентов из числа этнических китайцев сообщили о том, что испытывают страх, тревогу или смесь этих двух факторов, которые находятся под наблюдением США. правительство. Только 12% некитайских ученых выразили ту же озабоченность. Опрос также показал, что американские ученые китайского происхождения все меньше склонны общаться с учеными в Китае. «Все эти эффекты в совокупности означают, что ущерб уже нанесен», — говорит Ли.

стремление к ответственности

Олсен сказал, что Министерство юстиции будет продолжать расследовать все дела, связанные с нынешней инициативой Китая. Этот шаг инженер-механик Ган Чен из Массачусетского технологического института в Кембридже назвал «разочаровывающим» природа. Чен был арестован в рамках Китайской инициативы в январе 2021 года за то, что якобы не раскрыл связи с Китаем и финансирование, которое он получил от китайских учреждений по заявкам на гранты. Он настаивал на своей невиновности до тех пор, пока в январе прокуратура не признала, что Чен не обязан раскрывать эту связь, и сняла с него обвинения.



Инженер-механик Ган Чен из Массачусетского технологического института в Кембридже был арестован по инициативе Китая. Позже прокуратура сняла обвинения.Авторы и права: Тони Лонг/The New York Times/Redux/Even

Отдел национальной безопасности Министерства юстиции, который был создан после терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах для координации работы правительства в области национальной безопасности, теперь возьмет на себя «активную надзорную роль» в оценке доказательств и принятии решений о том, следует ли преследовать уголовных преследований по вопросам, связанным с академической честностью и безопасностью исследований, Олсен также отметил в своем выступлении. Он добавил, что вместо того, чтобы возбуждать уголовные дела против ученых-исследователей, агентство может принять решение о том, что правонарушения следует решать с помощью гражданских исков или штрафов. Вин Хорнбакл, представитель Министерства юстиции, отказался сообщить, как эти изменения могут выглядеть на практике, и имело ли НРД ранее «активную надзорную роль» по вопросам, связанным с китайской инициативой.

Ху Цзиньтао говорит, что реформы «обнадеживают» и могут стать положительным началом в возмещении ущерба, нанесенного ему и другим неправомерным судебным процессом. Однако он говорит, что ждет, чтобы увидеть, какие действия на самом деле предпримет правительство, и будут ли ФБР и другие правоохранительные органы нести ответственность за свое поведение. Некоторые пытались убедить правительство США компенсировать неправомерные судебные преследования. Например, Сяосин Си, физик из Университета Темпл в Филадельфии, штат Пенсильвания, Он пытался подать в суд на компенсацию После его неправомерного ареста за то, что он якобы поделился ограниченным технологическим ноу-хау с Китаем. Его дело предшествовало Китайской инициативе, но имеет общие черты с делами, предложенными в рамках программы. Прокуратура сняла обвинения до суда.

Чен написал природа Он приветствует изменения, но также считает, что Конгресс США должен привлечь Министерство юстиции и ФБР к ответственности за «преследование» академических исследователей. «Ужасающее воздействие будет иметь долгосрочные пагубные последствия для высшего образования США и способности Америки привлекать и удерживать таланты со всего мира, если правительство не признает свои ошибки», — говорит он.