Спорный пенальти Криштиану Роналду спровоцировал крупную победу Португалии над Ганой.

Доха, Катар — Португалия вспыхнула во второй половине своей жизни ЧМ-2022 Открытие, обыграть Гану 3-2но только после неоднозначного пенальти, который выиграл и реализовал Криштиану Роналду, игра оживилась.

Португалия была сильнее, но беспомощна в первый час, но уничтожила сопротивляющуюся защиту Ганы, когда Роналду упал на землю в штрафной площади. Он протянул мяч мимо ганского защитника Мохамеда Салису, и оба, казалось, коснулись его. Повторы показывают достаточно чистую игру.

Но арбитр указал на пенальти. Его видеопомощник не вмешивался. Роналду реализовал пенальти на 65-й минуте, и начался взрыв. С этой целью Роналду стал первым человеком, забившим в пяти отдельных турнирах чемпионата мира.

Это был первый из пяти голов менее чем за 25 минут. Гана реализовал восемь минут с пенальти, когда Андре Айю сравнял счет правой ногой после превосходного низкого кросса по центру от быстрого Кодоса. Португалия восстановила лидерство, а затем увеличила его за несколько минут благодаря двум молодым нападающим, которые однажды заменят Роналду, Жоао Феликсу и Рафаэлю Леао.

Но Гана потерпела неудачу, когда Усман Бокари нашел сетку после прорыва слабой защиты Португалии. Затем, в добавленное время, вратарь Португалии Диогу Кошта допустил огромную ошибку, из-за которой Гана могла сравнять счет. Коста уронил мяч, чтобы выбить его, но не понял, что Инаки Уильямс был позади него. Уильямс украл мяч и имел открытые ворота перед собой, но в последний момент поскользнулся, и португальские защитники вовремя вернулись, чтобы преодолеть опасность и добиться победы и трех очков.