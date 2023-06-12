В понедельник официальные лица подтвердили, что Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) разрешит российским и белорусским спортсменам участвовать в своих соревнованиях с 2024 года, что подготовит почву для их выступления на Олимпийских играх в Париже. IFSC запретила спортсменам из двух стран в марте 2022 года после российского вторжения в Украину и оставила в силе их отстранение на Генеральной ассамблее организации в Сингапуре в апреле этого года.

Была создана рабочая группа для оценки преимуществ включения или исключения спортсменов, которая рекомендовала IFSC следовать указаниям, опубликованным Международным олимпийским комитетом (МОК) ранее в этом году. Это следует за месячным процессом консультаций с Комитетом спортсменов IFSC, Международным олимпийским комитетом, Европейским советом, разведывательными и следственными органами и Украинской федерацией альпинизма и альпинизма (UMCF).

«Решение начать процесс репатриации спортсменов с российским и белорусским паспортами было непростым и не воспринималось всерьез», — заявил президент ФИФА Марко Схоларис. Без колебаний заявляю, что Совет Безопасности ООН продолжает решительно осуждать агрессию России против Украины и продолжает стоять на стороне нашего Национального Союза Украины, альпинистов и украинского народа.

«В то же время мы учитываем миссию спорта и политизацию спортсменов. Мы верим в ценности олимпизма и инклюзивности, но прислушиваемся к давлению со стороны многих правительств», — добавил он. Руководящие принципы МОК включают, что российские и белорусские спортсмены должны соревноваться без флага или гимна, а те, кто поддерживает войну или работает по контракту с национальными военными или службами безопасности, исключены.

В IFSC подтвердили, что деятельность Российско-Белорусской федерации скалолазания по-прежнему приостановлена. Чемпионат мира по скалолазанию пройдет в Москве в 2021 году, и Россия лидирует в таблице медалей за всю историю с 53 медалями, что вдвое больше, чем у Австрии, занявшей второе место (27), хотя ни один из трех спортсменов, выступающих за Олимпийский комитет России, не выиграл медаль. На недавних Олимпийских играх в Токио.

Следующий чемпионат мира пройдет в Берне с 1 по 12 августа этого года.

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