Командный писатель с агентствами



крикет

Малваде устроил пожар в Тайбэе

Нинад Мальваде забила 21 47 мячей, когда команда PCCT из Тайбэя вчера победила Hsinchu Titans с разницей в 43 броска в ежегодном турнире по крикету T10 Taiwan на стадионе Yingfeng Cricket Stadium в Тайбэе. PCCT уже прошла квалификацию в сегодняшнем полуфинале, но не отказалась от поражения в своих четырех матчах в группе B. Сегодня она сыграет с тайбэйскими индийцами, которые вчера обыграли Super 11, лишив тайбэйскую команду выхода в полуфинал. Финальное место. Вчера в первом матче Raging Bulls обыграли Titans с разницей в 35 пробежек и заняли второе место в группе B и полуфинал против первой команды Formosa Cricket в группе A. Другими выбывшими командами были тайбэйские Dragons в группе. A, Taichung Warriors и Taiwan Stars в группе B.

Олимпиада

Запрет России может быть смягчен

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил в пятницу, что Международный олимпийский комитет рассматривает возможность возвращения российских спортсменов, которые не поддерживают вторжение страны в Украину, к участию в соревнованиях. В феврале Международный олимпийский комитет издал директивы для регуляторов спорта об исключении российских и белорусских спортсменов из соревнований. Беларусь использовалась как плацдарм для российского вторжения. Речь не обязательно идет о восстановлении России. «Речь идет о возвращении к соревнованиям спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают войну», — сказал Бах итальянской газете Corriere della Sera. «Вот и возникает наша дилемма: эту войну начали не российские спортсмены, но мы видим, что некоторые правительства больше не хотят уважать независимость международного спорта», — сказал он. «Вот почему нам пришлось принять эти меры предосторожности, чтобы хотя бы немного остаться на месте водителя и не потерять всякую независимость», — сказал Бах. «Вот почему, с другой стороны, мы также должны видеть, изучать и наблюдать, как и когда мы можем вернуться, чтобы выполнить нашу миссию по возвращению всех и любым способом».

крикет

Азам побил рекорд Т20

Бабар Азам сравнялся с рекордом индийской звезды Вирата Кохли как самого быстрого человека с 3000 передачами в самой короткой форме в крикете, поскольку Пакистан набрал 169-6 в своем шестом матче Twenty20 International против Англии в Лахоре в пятницу. Капитан сборной Пакистана, забивший 59 мячей при 87 без поражений в 27-м тайме, набрал 3000 игроков сборной Т20 за 81 заезд, стабилизировав общее количество хозяев после того, как отдал их за биту. Аззам Ричард Глисон забил шесть мячей и присоединился к индийскому дуэту Рохиту Шарме (3694 в 140 матчах), Кохли (3663 в 108 матчах), новозеландцу Мартину Юптилу (3497 в 112 матчах) и ирландцу Полу Стирлингу (3011 в 114 матчах). . Аззам набрал три шестерки и семь лимитов и добавил 48 к четвертому с Ифтихаром Ахмедом (31) и 47 к третьему с Хайдером Али (18). Однако веха Азама была омрачена, когда англичанин Фил Солт нанес мощный удар — лучший 41 мяч 88 не помог его команде победить Пакистан с разницей в восемь калиток. Первый игрок сборной Англии прыгнул три шестерки и 13 четверок за третье самое быстрое полувековое время для ракетки сборной Англии в более короткой форме, что помогло его команде забить 170 голов всего за 14,3 отставания.