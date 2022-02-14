Спортивный арбитражный суд вынес приговор Камиле Валеевой





CAS வாக CAS 2) На основании очень ограниченного количества фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов было принято решение о том, что временное отстранение не должно применяться к игроку в связи со следующими исключительными обстоятельствами: игрок является «защищенным лицом» в рамках антидопинговой системы универсального права (WADC); б) Антидопинговые правила РУСАДА и Всемирного антидопингового совета ничего не говорят о временных отстранениях, налагаемых на защищенных лиц, в то время как эти правила содержат конкретные положения о различных стандартах доказывания и более низких наказаниях в случае защищенных лиц; в) Комиссия рассмотрела основополагающие принципы справедливости, пропорциональности, непоправимого вреда и относительного баланса интересов между заявителями и спортсменом, который не дал положительного результата теста во время Олимпийских игр в Пекине и все еще подлежит дисциплинарному взысканию по существу после положительного результата. антидопинговый тест, проведенный в декабре 2021 года; В частности, Комиссия сочла, что недопущение спортсменки к участию в Олимпийских играх нанесет ей в данных обстоятельствах непоправимый вред; d) Жюри также подчеркнуло, что были серьезные проблемы с ранним уведомлением о результатах антидопингового теста спортсмена, проведенного в декабре 2021 года, что ставило под угрозу способность игрока устанавливать определенные юридические требования в свою пользу, в то время как это позднее уведомление не было их ошибкой. , в разгар Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 г. 3) В заключение Комитет решил, что разрешение на отмену временной приостановки было уместным. Специальному отделу CAS было предложено изложить узкий вопрос о том, следует ли временно отстранить спортсмена. Не запрошено ни судебного решения по существу данного дела, ни изучения правовых последствий, связанных с результатами командного соревнования по фигурному катанию, поскольку такие вопросы будут рассматриваться в другом производстве. Для получения дополнительной информации о деятельности и процедурах CAS в целом обращайтесь к г-ну Матье Рибу, генеральному директору CAS, или к г-же Кэти Хогг, сотруднику по связям с общественностью. Шато-де-Бетюзи, авеню де Бомон 2, 1012 Лозанна, Швейцария. [email protected]; Тел: (41 21) 613 50 00; Факс: (41 21) 613 50 01 или посетите веб-сайт CAS: www.tas-cas.org