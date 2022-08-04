Спортивный мир раскритиковал тюремный приговор Бритни Гренье: «Бесплатный БГ!»

Звезда НБА Бритни Грейнер была осуждена и приговорена к девяти годам лишения свободы по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков в России, что президент Джо Байден в четверг назвал «неприемлемым».
Двукратная олимпийская чемпионка США и восьмикратная золотая медалистка WNBA была арестована в феврале после того, как российская полиция обнаружила в ее багаже картриджи для электронных сигарет с маслом каннабиса в московском аэропорту Шереметьево.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: игрок НФЛ Кэлвин Ридли поставил 1500 долларов на игры НФЛ — отстранен и может потерять 11 миллионов долларов зарплаты
31-летняя Грейнер, которая участвует в соревнованиях в России с 2014 года, признала себя виновной на судебном процессе в июле, когда она также ясно дала понять, что у нее «не было намерения нарушать какие-либо российские законы» и не было намерения «что-либо контрабандой ввозить в Россию». Ее адвокаты также представили доказательства того, что она использовала лекарственную марихуану от хронической боли.
Президент Джо Байден выступил с заявлением вскоре после решения Грейнера.
«Сегодня гражданка США Бритни Грейнер получила тюремный срок, и это еще одно напоминание о том, что мир уже знает: Россия несправедливо удерживает Бритни», — сказал Байден. «Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде. Моя администрация будет продолжать неустанно работать и использовать все возможности, чтобы вернуть Бритни и Пола Уиланов. [another American detained in Russia] Домой в целости и сохранности как можно скорее».
Несколько видных деятелей спортивного мира также с тревогой отреагировали на девятилетний тюремный срок Гринер в серии постов в социальных сетях. Многие написали в Твиттере «Бесплатный БГ!» Это привело к тому, что в четверг Бритни Грейнер и Россия заняли лидирующие позиции в Твиттере США. Правящие новости Гринера также доминировали в тенденциях поиска Google в реальном времени в течение дня.
Смотрите также: Фил Микельсон и 10 других игроков в гольф LIV подали в суд на PGA Tour из-за антимонопольных требований
Среди спортсменов, которые высказались, была звезда баскетбола Университета Коннектикута Пейдж Бейкерс, которая написала «БЕСПЛАТНО BG» во всех играх. В 2021 году Бейкерс выиграли награду «Баскетболистка года женского колледжа», которую Грейнер выиграла дважды.
Звезда Las Vegas Aces Айя Уилсон также написала в Твиттере об освобождении Гренье в четверг утром.
Несколько игроков НБА, в том числе Джейден Айви, Монти Моррис и Грант Уильямс, также выразили свою поддержку Гринеру.
Национальная баскетбольная ассоциация и НБА опубликовали заявление в четверг днем, назвав ситуацию с Гренье «неоправданной и досадной».
Смотрите также: НФЛ подаст апелляцию на отстранение Дешона Уотсона от шести игр
в июле, CNN сообщил Соединенные Штаты в какой-то момент предложили России обмен пленными. В этом случае Грайнера и другого российского заключенного Уилана обменяют на Виктора Бута, осужденного российского торговца оружием, который в настоящее время отбывает 25-летний тюремный срок в США.
Приговор Грейнеру был вынесен на фоне роста напряженности между Москвой и Вашингтоном из-за войны на Украине.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».