Спортивный мир раскритиковал тюремный приговор Бритни Гренье: «Бесплатный БГ!»

Звезда НБА Бритни Грейнер была осуждена и приговорена к девяти годам лишения свободы по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков в России, что президент Джо Байден в четверг назвал «неприемлемым».

Двукратная олимпийская чемпионка США и восьмикратная золотая медалистка WNBA была арестована в феврале после того, как российская полиция обнаружила в ее багаже ​​картриджи для электронных сигарет с маслом каннабиса в московском аэропорту Шереметьево.

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