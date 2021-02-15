Спортивный руководитель России надеется увидеть на Олимпийских играх в этом году легкоатлетов страны – спорт

Москва, 15 февраля. Министр спорта России Олег Матицын заявил в понедельник, что надеется, что российские легкоатлеты скоро будут допущены к участию в международных турнирах и этим летом поедут на летние Олимпийские игры в Токио.

В связи с приостановлением членства во Всероссийской федерации легкой атлетики (РусАФ) по легкой атлетике, российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных чемпионатах даже в нейтральном статусе.

«Это олимпийский год, и я надеюсь, что наши представители будут участвовать в легкоатлетических соревнованиях Олимпийских игр в Токио, а мы будем довольны их результатами», – сказал Матицын, обращаясь к участникам чемпионата России по легкой атлетике в закрытых помещениях.

Он сказал: «Мы очень надеемся, что права российской легкой атлетики на соревнования по легкой атлетике будут восстановлены, и мы применяем все возможные и необходимые средства для этого».

«Я говорю о Минспорте, Олимпийском комитете России. [ROC] И Всероссийская федерация легкой атлетики [RusAF]Министр продолжил “.

«Я абсолютно уверен, что в ближайшее время будет принято решение, которое позволит спортсменам и тренерам достойно участвовать в международных турнирах», – сказал Матицын. «Также важно, что интерес к легкой атлетике продолжает расти».

В начале декабря World Athletics решила отложить свое решение о предоставлении нейтрального статуса российским спортсменам до тех пор, пока руководящий орган World Athletics не получит окончательный план восстановления RusAF.

Мир легкой атлетики, членство в РусАФ было приостановлено в ноябре 2015 года после того, как волна нарушений антидопинговых правил сформировала специальную миссию по этому вопросу.

Однако международная легкая атлетика разрешила чистым спортсменам из России участвовать в международных турнирах с нейтральным статусом или с одобренным нейтральным игроком (ANA) до восстановления Российской Федерации. Статус ANA запрещает российским спортсменам участвовать во всех международных турнирах по легкой атлетике под национальным флагом.