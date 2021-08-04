Спортивный руководитель России приветствует решение Карпина сосредоточиться на работе со сборной по футболу – Спорт

Москва, 3 августа. / ТАСС /. Во вторник министр спорта России Олег Матицын выразил поддержку решению нового тренера национальной сборной Валерия Карпина отделиться от ростовского футбольного клуба.

Российский футбольный союз (РФС) объявил 23 июля, что 52-летний Карпин, возглавлявший Ростовскую футбольную премьер-лигу (РПЛ), возьмет на себя руководство национальной сборной по футболу вместо Станислава Черчесова. ФК «Ростов» сообщил в понедельник, что Карпин ушел с поста тренера клуба.

«Я очень уважаю не только его. [Karpin]Но относительно своего решения уехать из Ростова и сосредоточиться на работе со сборной России, Матисин сказал: «Мы ожидаем успеха от нашей сборной в квалификации к крупным международным турнирам, в частности [2022 FIFA] Чемпионат мира и [2024 UEFA] Кубок Европы ».

«Хочу пожелать ему успехов в этот неспокойный период», – сказал министр спорта России.

Мы не верим в валери [Karpin], но мы верим в свою команду. Он приехал не один, но и своих коллег привел. «Мы должны следовать принципу: один за всех, все за одного», – добавил Матиссен.

По предыдущим данным пресс-службы РФ, контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года и предусматривает возможность расширения сделки по результатам будущей работы команды.

Новый тренер будет руководить сборной до конца года, продолжая выполнять обязанности главного тренера ростовского клуба, в который он перешел в декабре 2017 года.

До прихода в ФК «Ростов» Карпин работал главным тренером российского клуба «Спартак-Москва» (2009-2012, 2012-2014), приведя клуб в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2010-2011 годов и дважды выиграв. Серебряные медали чемпионата России по футболу.

Он также руководил испанским футбольным клубом Мальорка (2014-2015) и российским футбольным клубом Торпедо Армавир (2015-2016).

За свою профессиональную футбольную карьеру Карпин, в прошлом полузащитник, играл за такие известные футбольные клубы, как «Спартак», испанский «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Сельта Виго».

Карпин также забил 17 голов и сделал 8 передач в 73 матчах, сыгранных за сборную России по футболу, включая матчи чемпионатов мира 1994 и 2002 годов.

Карпин подбирает мяч после ухода Черчесова

На Кубке УЕФА-2020 в июне сборной России под руководством бывшего тренера Черчесова не удалось пройти групповой этап турнира. Сборная России по футболу завершила свое европейское турне в опоре группы B с тремя очками после трех матчей.

Команда начала свою кампанию на Евро-2020 с поражения 0: 3 от Бельгии и победы над Финляндией 1: 0 – оба матча прошли в Санкт-Петербурге, Россия. Однако в ночь на 21 июня в Копенгагене они проиграли Дании со счетом 1: 4.

30 июня Технический комитет Российской Федерации собрался на заседание для оценки выступления национальной сборной на чемпионате Европы по футболу. Комитет поставил стремление Черчесова к Евро-2020 низкую оценку, назвав его неудовлетворительным. 8 июля Российский футбольный союз заявил о расторжении контракта между главным тренером национальной сборной страны Станиславом Черчесовым и руководящим органом России по футболу.

57-летний Черчесов возглавил сборную по футболу летом 2016 года и подписал контракт с Испанской федерацией России на должность главного тренера команды до августа 2018 года.

В июле 2018 года Российская Федерация продлила его контракт с Черчесовым еще на два года при условии возможности продления его еще на два года. Решение Федерации футбола России продолжить партнерские отношения с Черчесовым последовало за успешным домашним выступлением команды на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Сборной России по футболу во главе с Черчесовым удалось выйти в плей-офф ЧМ-2018, победив Испанию в 1/8 финала, а затем проиграв по пенальти в четвертьфинале Хорватии, которая в итоге вышла в финал чемпионата мира по футболу. Чемпионат мира в России.