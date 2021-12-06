Спортивный руководитель России с оптимизмом смотрит на шансы сборной на ЧМ-2022 — спорт

Санкт-Петербург Петербург, 25 ноября. / ТАСС /. Министр спорта России Олег Матицын заявил сегодня, в четверг, что сборная России по футболу имеет возможность завершить отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

«Мы надеемся, что у сборной России по футболу будет потенциал», — сказал Матицын журналистам. «Неважно, кого из участников розыгрыша принесет нам жеребьевка, перед нами по-прежнему стоит задача пройти квалификацию на чемпионат мира».

Миссия понятна команде и ее тренеру, а также Федерации футбола России. [RFU]«Я надеюсь, что они не подведут всех российских футбольных фанатов», — сказал он.

Сборная России завершила отборочный групповой этап чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре на втором месте из восьмой группы с 22 очками после 10 матчей, в результате чего сборная России перешла в квалификационный турнир, где у них есть еще один шанс выйти на чемпионат мира. Чемпионат. Большое футбольное событие.

Чтобы выйти на турнир в следующем году в Катаре, России необходимо победить двух своих соперников в плей-офф. Жеребьевка отборочных матчей ЧМ-2022 назначена на 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24 и 25 марта 2022 года, а финальные матчи — 28 и 29 марта.

Чемпионат мира 2022 г.

Катар готовится принять чемпионат мира по футболу 2022 года с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в семи городах по всей стране, в частности в Дохе, Лусайле, Аль-Вакре, Аль-Хор, Аль-Райяне, Умм-Салале и Мадинат-аль-Шамале.

Катар выиграл право проведения чемпионата мира по футболу 2022 года 2 декабря 2010 года.

В марте 2015 года ФИФА официально объявила, что 22-е главное событие ФИФА состоится в ноябре и декабре 2022 года, а финал намечен на 18 декабря 2022 года, что совпадает с Национальным днем ​​Катара. В принципе, цель заключалась в том, чтобы провести турнир более 28 дней.