Спорткомитет России обсудил возможные медали для сборной на Олимпиаде-2022 — Спорт

ПЕКИН, 25 янв. /ТАСС/. Российские спортсмены, скорее всего, будут бороться за медали в биатлоне, фигурном катании и лыжных гонках на предстоящих зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, заявил министр спорта России Олег Матыцин в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«Я ожидаю, что российские спортсмены добьются успеха на Олимпиаде», — сказал Матыцин. «По итогам прошлого сезона мы с оптимизмом смотрим на [winning medals at] Игры по биатлону, лыжным гонкам и фигурному катанию».

На зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане российская национальная олимпийская сборная выступала в статусе спортсменов-олимпийцев от России (ОАР), так как на тот момент было приостановлено членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК). время.

Российские спортсмены заняли 13-е место в общем зачете медалей Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, завоевав две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

Ранее в этом месяце президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что сборная российских спортсменов способна завершить предстоящие зимние Олимпийские игры 2022 года в Китае в тройке лучших в общем зачете медалей.

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине

Зимние Олимпийские игры 2022 года в столице Китая Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля, а Паралимпийские зимние игры — с 4 по 13 марта.

Во время 128-й сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 г. было принято решение о проведении в Пекине зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 г., что сделало китайскую столицу первым городом, когда-либо принимавшим как летние Олимпийские, так и Паралимпийские игры (в 2008 г.), а также Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры (в 2022 г.).

Пекин выиграл право на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в напряженной гонке, победив казахстанский Алматы в 2015 году, набрав 44 голоса против 40 у соперника.