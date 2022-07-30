Спортсуд оставил в силе запрет на футбол для российских команд

Лозанна, Швейцария — России по-прежнему запрещено участвовать в международных футбольных соревнованиях, в том числе в Лиге чемпионов, после того как в пятницу Спортивный арбитражный суд отклонил ходатайства национальной федерации футбола и четырех клубов.

Спортивный арбитражный суд оставил в силе решения УЕФА и ФИФА, которые исключили российские сборные и клубы после российского вторжения в Украину.

Судья добавил, что УЕФА и ФИФА не превышали своих полномочий, имея дело с «непредвиденными и беспрецедентными обстоятельствами».

Спортивный арбитражный суд заявил, что, к сожалению, решения УЕФА и ФИФА в результате вторжения оказали «такое негативное влияние» на российский футбол.

«Но эти последствия, по мнению комитета, были нивелированы необходимостью безопасного и упорядоченного проведения футбольных мероприятий для остального мира», — постановил Спортивный арбитражный суд.

В этом году Россия была исключена из отборочных матчей мужского чемпионата мира и женского чемпионата Европы, а ее клубы снялись с чемпионата Европы.

По последнему решению Спортивного арбитражного суда чемпион страны «Зенит» (Санкт-Петербург) выбыл из группового этапа Лиги чемпионов. Сочи будет исключен из жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, запланированного на понедельник. Если российские команды допустят к участию, неясно, где будут проходить их домашние матчи и даже примет ли их соперник.

Решение в пятницу было широко ожидаемо российскими клубами. Они планировали запланировать матчи внутреннего кубка на даты, когда в следующем сезоне будут сыграны европейские матчи.

Российская федерация футбола заявила, что «категорически не согласна с решением Спортивного арбитражного суда и оставляет за собой право продолжать защищать свои интересы». Следующие шаги могут включать в себя запрос на компенсацию или новую апелляцию в Верховный суд Швейцарии. Федеральный суд Швейцарии отменяет решения Арбитражного суда США только на ограниченных основаниях, таких как злоупотребление судебным процессом.

Среди бенефициаров решения — украинский клуб «Шахтер» (Донецк). Исключение России означает, что они сохраняют место в групповом этапе Лиги чемпионов как команда из страны с самым высоким рейтингом. «Шахтер» не играл в своем родном городе Донецке на востоке Украины с тех пор, как пророссийские сепаратисты захватили контроль над регионом в 2014 году.

«Спорт в России, и футбол в частности, является основным инструментом государственной пропаганды и продвигает политику смерти и разрушения в России», — заявил генеральный директор «Шахтера» Сергей Балкин. Мы благодарим Суд за повторение эха организаций из различных секторов по всему миру, исключающих Россию и изолирующих ее от любого «нормального существования» до тех пор, пока она не прекратит войну на Украине и не отдаст все оккупированные украинские земли.

Европейские матчи следующего сезона украинские клубы проведут на нейтральных площадках за рубежом, а «Шахтер» планирует принимать матчи в Польше.

УЕФА заявил, что «принял к сведению сегодняшние решения Спортивного арбитражного суда, который отклонил апелляции» Российской Федерации и клубов. ФИФА заявила, что также приняла к сведению решение CAS.

После начала вторжения в феврале Польша, Швеция и Чехия пообещали бойкотировать отборочные матчи чемпионата мира против России, запланированные на март. Это оставило УЕФА и ФИФА перед выбором: исключить Россию или позволить сборной России пройти квалификацию по умолчанию.

Мужская сборная России была дисквалифицирована из действующей Лиги наций, что привело к автоматическому вылету. Следующее ее крупное соревнование состоится в марте, когда начнутся отборочные на чемпионат Европы 2024. Сборная Португалии заменила женскую сборную на чемпионате Европы в Англии в этом месяце и была исключена из квалификации на женский чемпионат мира следующего года. России также по-прежнему запрещено участвовать в ряде соревнований среди юниоров и возрастных групп.

В Спортивном суде также запланированы слушания по другим делам, касающимся российских спортсменов и команд в ряде других видов спорта. Несколько руководящих органов оправдывали исключение России соображениями безопасности, аналогичными тем, на которые ссылается УЕФА.

Олимпийские виды спорта в основном пошли по стопам Международного олимпийского комитета, который заявляет, что его рекомендация исключить спортсменов из России и ее союзника Беларуси состоит в том, чтобы защитить этих спортсменов от любого потенциального вреда.

Футбольные дела одними из первых рассматривались в Спортивном арбитражном суде в связи с приближающимся дедлайном жеребьевки квалификации Лиги чемпионов.

CAS не называл боевые действия «вторжением» или «войной» — термины, отвергаемые Россией, которая описывает свои действия как «специальную военную операцию», — и не возлагал вину.

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