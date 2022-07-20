Спорт, кожаная ссылка, петля, более 25 долларов.

В настоящее время Amazon делает скидку на ряд официальных ремешков Apple Watch. Стиль Leatherlink является пионером в 79,99 долларов США с доставкой. Доступный в нескольких стилях для носимых устройств диаметром 45 и 41 мм, он ниже своей обычной цены в 99 долларов, что означает, что впервые с февраля было представлено несколько цветов. Это также вторые лучшие скидки на данный момент в размере 5 долларов в соответствии с нашим предыдущим упоминанием Prime Day. Вы смотрите на одно из последних дополнений к официальной линейке ремешков для часов Apple, не говоря уже об одном из их премиальных предложений. Кожа Roux Granada, изготовленная вручную во Франции, определенно является одним из самых роскошных ремешков Apple. Помимо элегантного внешнего вида, кожаный ремешок также имеет магнитную конструкцию, которая фиксируется на месте без необходимости хвататься за застежку. Направляйтесь ниже, чтобы узнать больше 25 долларов.

Скидки на ремешок Apple Watch:

Одно из наших любимых предложений на всех торговых мероприятиях Amazon в этом году включает немедленное снижение цен в Prime Day. На Apple Watch серии 7. В сочетании с сегодняшним снижением цен на новейшие носимые устройства Apple теперь снижена до самой низкой цены на сегодняшний день. Начинается с 279 долларов. В распродажу включены несколько стилей и размеров коробок, с экономией 120 долларов почти на всю коллекцию.

Особенности кожаного ремешка Apple Watch:

Leather Link изготовлен из кожи Roux Granada ручной работы, сделанной во Франции. Ремешок элегантно обхватывает запястье и волшебным образом крепится к гибким формованным магнитам, которые мягко изгибаются, обеспечивая надежную и удобную посадку в течение всего дня.

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