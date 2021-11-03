Спорт на ТВ: вторник, 2 ноября 2021 г.

Вторник, 2 ноября

(всегда на восток)

Расписание может быть изменено и / или отключено электричество

колледж футбол

19:00

CBSSN – Болл-стрит в Акроне

7:30 ВЕЧЕРА

ESPN2 – E Michigan в Толедо

ESPNU – Майами (Огайо) в Огайо

Футбольный колледж (жен)

13:00

SECN – Чемпионат Юго-Востока: Флорида против Теннесси, четвертьфинал, Орандж-Бич, Алабама.

3:30 вечера

SECN – Чемпионат Юго-Востока: Алабама – Миссисипи, четвертьфинал, Оранж-Бич, Алабама.

18:00

SECN – Чемпионат Юго-Востока: LSU против Арканзаса, четвертьфинал, Орандж-Бич, Алабама.

8:30 вечера

SECN – Чемпионат Юго-Востока: Оберн – Южная Каролина, четвертьфинал, Орандж-Бич, Алабама.

гольф

3 часа ночи (среда)

ESPN2 – Азиатско-Тихоокеанский любительский чемпионат: первый раунд, Dubai Creek Golf & Yacht Club, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

MLB Бейсбол

8 вечера

FOX – Чемпионат мира: Атланта в Хьюстоне, игра 6

Баскетбол НБА

7:30 ВЕЧЕРА

TNT – Майами в Далласе

10 вечера

TNT – Новый Орлеан в Фениксе

Футбол (мужчины)

8 вечера

FS2 – Лига КОНКАКАФ: Сантос де Гуабелес на Forge FC, 2-й четвертьфинал

10 вечера

FS2 – Лига КОНКАКАФ: CD-марафон на ФК Мотагуа, 2-й четвертьфинальный раунд

Теннис

5:30 утра

Теннис – ранние раунды Парижа – ATP; Групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг: США – Словакия, Австралия – Бельгия, Российская Федерация. Теннис. Против Канады, Германии и Швейцарии

6 утра

Теннис – ранние раунды Парижа – ATP; Групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг: США – Словакия, Австралия – Бельгия, Российская Федерация. Теннис. Против Канады, Германии и Швейцарии

5:30 (среда)

Теннис – ранние раунды Парижа – ATP; Групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг: США – Испания, Франция – Федерация тенниса России.

6 утра (среда)

Теннис – ранние раунды Парижа – ATP; Групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг: США – Испания, Франция – Федерация тенниса России.

” бывший

Чифс забил поздний гол с игры, чтобы победить гигантов, 20-17

следующий ”

Блокнот НФЛ: приемник Ruggs Raiders столкнется с обвинением в DUI после несчастного случая со смертельным исходом