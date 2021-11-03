Спорт на ТВ: вторник, 2 ноября 2021 г.

Вторник, 2 ноября
(всегда на восток)
Расписание может быть изменено и / или отключено электричество
колледж футбол
19:00
CBSSN – Болл-стрит в Акроне
7:30 ВЕЧЕРА
ESPN2 – E Michigan в Толедо
ESPNU – Майами (Огайо) в Огайо
Футбольный колледж (жен)
13:00
SECN – Чемпионат Юго-Востока: Флорида против Теннесси, четвертьфинал, Орандж-Бич, Алабама.
3:30 вечера
SECN – Чемпионат Юго-Востока: Алабама – Миссисипи, четвертьфинал, Оранж-Бич, Алабама.
18:00
SECN – Чемпионат Юго-Востока: LSU против Арканзаса, четвертьфинал, Орандж-Бич, Алабама.
8:30 вечера
SECN – Чемпионат Юго-Востока: Оберн – Южная Каролина, четвертьфинал, Орандж-Бич, Алабама.
гольф
3 часа ночи (среда)
ESPN2 – Азиатско-Тихоокеанский любительский чемпионат: первый раунд, Dubai Creek Golf & Yacht Club, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
MLB Бейсбол
8 вечера
FOX – Чемпионат мира: Атланта в Хьюстоне, игра 6
Баскетбол НБА
7:30 ВЕЧЕРА
TNT – Майами в Далласе
10 вечера
TNT – Новый Орлеан в Фениксе
Футбол (мужчины)
8 вечера
FS2 – Лига КОНКАКАФ: Сантос де Гуабелес на Forge FC, 2-й четвертьфинал
10 вечера
FS2 – Лига КОНКАКАФ: CD-марафон на ФК Мотагуа, 2-й четвертьфинальный раунд
Теннис
5:30 утра
Теннис – ранние раунды Парижа – ATP; Групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг: США – Словакия, Австралия – Бельгия, Российская Федерация. Теннис. Против Канады, Германии и Швейцарии
6 утра
Теннис – ранние раунды Парижа – ATP; Групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг: США – Словакия, Австралия – Бельгия, Российская Федерация. Теннис. Против Канады, Германии и Швейцарии
5:30 (среда)
Теннис – ранние раунды Парижа – ATP; Групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг: США – Испания, Франция – Федерация тенниса России.
6 утра (среда)
Теннис – ранние раунды Парижа – ATP; Групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг: США – Испания, Франция – Федерация тенниса России.
” бывший
Чифс забил поздний гол с игры, чтобы победить гигантов, 20-17
следующий ”
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