Спорт на ТВ: среда, 3 ноября 2021 г.

Среда, 3 ноября
(всегда на восток)
Расписание может быть изменено и / или отключено электричество
колледж футбол
19:00
ESPN2 – Северный Иллинойс на улице Кент.
Espno – цент. Мичиган в W Michigan
Колледж Футбол (мужчины)
18:00
ACCN – Чемпионат Атлантического побережья: Сиракузы, Северная Каролина, первый раунд
8 вечера
ACCN – Чемпионат Атлантического побережья: Вирджиния в Уэйк Форест, первый раунд
Университетский волейбол (женщины)
8 вечера
SECN – Алабама на Миссисипи-авеню
гольф
3 часа ночи
ESPN2 – Азиатско-Тихоокеанский любительский чемпионат: 2-й раунд, Dubai Creek Golf & Yachting Club, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
3 часа ночи (четверг)
ESPN2 – Азиатско-Тихоокеанский любительский чемпионат: первый раунд, Dubai Creek Golf & Yacht Club, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Скачки
13:00
FS2 – NYRA: День гонок Америки
MLB Бейсбол
8 вечера
FOX – Чемпионат мира: Атланта в Хьюстоне, игра 7 (при необходимости)
Баскетбол НБА
19:00
NBCSB – Бостон в Орландо
7:45 вечера
ESPN – Атланта в Бруклине
10:05 вечера
ESPN – Шарлотта в Золотом штате
НХЛ Хоккей
10 вечера
TNT – Сент-Луис в Лос-Анджелесе
Родео
10 вечера
CBSSN – PBR: Мировой финал, Лас-Вегас
Футбол (мужчины)
7:30 ВЕЧЕРА
FS1 – MLS: Атланта Юнайтед – Нью-Йорк Ред Буллз
21:00
FS2 – Лига КОНКАКАФ: Коммуникации FC vs. Депортиво Саприсса. Матч четвертьфинала, раунд 2, Гватемала, Гватемала.
10:30 вечера
ESPN2 – MLS: Портленд в Реал-Солт-Лейк
Теннис
5:30 утра
Теннис – ранние раунды Парижа – ATP; Групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг: США – Испания, Франция – Федерация тенниса России.
6 утра
Теннис – ранние раунды Парижа – ATP; Групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг: США – Испания, Франция – Федерация тенниса России.
5:30 (четверг)
Теннис – ранние раунды Парижа – ATP; Групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг: Австралия – Беларусь, Чехия – Швейцария
6 утра (четверг)
Теннис – ранние раунды Парижа – ATP; Групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг: Австралия – Беларусь, Чехия – Швейцария
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