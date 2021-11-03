Спорт на ТВ: среда, 3 ноября 2021 г.

Среда, 3 ноября

(всегда на восток)

Расписание может быть изменено и / или отключено электричество

колледж футбол

19:00

ESPN2 – Северный Иллинойс на улице Кент.

Espno – цент. Мичиган в W Michigan

Колледж Футбол (мужчины)

18:00

ACCN – Чемпионат Атлантического побережья: Сиракузы, Северная Каролина, первый раунд

8 вечера

ACCN – Чемпионат Атлантического побережья: Вирджиния в Уэйк Форест, первый раунд

Университетский волейбол (женщины)

8 вечера

SECN – Алабама на Миссисипи-авеню

гольф

3 часа ночи

ESPN2 – Азиатско-Тихоокеанский любительский чемпионат: 2-й раунд, Dubai Creek Golf & Yachting Club, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

3 часа ночи (четверг)

ESPN2 – Азиатско-Тихоокеанский любительский чемпионат: первый раунд, Dubai Creek Golf & Yacht Club, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Скачки

13:00

FS2 – NYRA: День гонок Америки

MLB Бейсбол

8 вечера

FOX – Чемпионат мира: Атланта в Хьюстоне, игра 7 (при необходимости)

Баскетбол НБА

19:00

NBCSB – Бостон в Орландо

7:45 вечера

ESPN – Атланта в Бруклине

10:05 вечера

ESPN – Шарлотта в Золотом штате

НХЛ Хоккей

10 вечера

TNT – Сент-Луис в Лос-Анджелесе

Родео

10 вечера

CBSSN – PBR: Мировой финал, Лас-Вегас

Футбол (мужчины)

7:30 ВЕЧЕРА

FS1 – MLS: Атланта Юнайтед – Нью-Йорк Ред Буллз

21:00

FS2 – Лига КОНКАКАФ: Коммуникации FC vs. Депортиво Саприсса. Матч четвертьфинала, раунд 2, Гватемала, Гватемала.

10:30 вечера

ESPN2 – MLS: Портленд в Реал-Солт-Лейк

Теннис

5:30 утра

Теннис – ранние раунды Парижа – ATP; Групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг: США – Испания, Франция – Федерация тенниса России.

6 утра

Теннис – ранние раунды Парижа – ATP; Групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг: США – Испания, Франция – Федерация тенниса России.

5:30 (четверг)

Теннис – ранние раунды Парижа – ATP; Групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг: Австралия – Беларусь, Чехия – Швейцария

6 утра (четверг)

Теннис – ранние раунды Парижа – ATP; Групповой этап финала Кубка Билли Джин Кинг: Австралия – Беларусь, Чехия – Швейцария