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Спорт, спортсмены и (разрешенные) препараты: руководство по исключениям для терапевтического использования запрещенных веществ

3 декабря, 2021
Muhammad

В 2021 году Ша Кэрри Ричардсон, ведущая женщина-кандидат на олимпиаду в Соединенных Штатах, была запрещена к участию в Олимпийских играх в Токио после того, как у нее был положительный результат на ТГК. Это событие поставило в затруднительное положение запрет Всемирного антидопингового агентства на каннабис. После приостановки Ричардсона и большого количества запросов от международных заинтересованных сторон Всемирное антидопинговое агентство объявило, что приступит к пересмотру запрета на каннабис.

Последние годы привлекли повышенное внимание к психическому здоровью и благополучию известных спортсменов, в том числе Наоми Осака, Симоне Байлз и Майкла Фелпса. Как вы думаете, как это может повлиять на подход ВАДА к контролю над наркотиками и отношение к использованию спортсменами отпускаемых по рецепту лекарств для борьбы со стрессом, тревогой, депрессией и другими состояниями?

Этим летом Симона Байлз, Наоми Осака и многие другие спортсмены сыграли важную роль в открытии дебатов о спортсменах и психическом здоровье. Разговоры о благополучии спортсменов имеют решающее значение для выработки политики, которая может поставить спортсмена на первое место при сохранении истинного духа соревнований.

Возвращаясь к Ша’Карри Ричардсон, вполне возможно, что новый акцент на психическом здоровье в сочетании с пониманием веществ, используемых для лечения связанных состояний, повлиял на решение ВАДА пересмотреть свою политику в отношении каннабиса. Проблемы, связанные с употреблением Ричардсон каннабиса, были связаны с психическим здоровьем, поскольку она заявила, что использовала его, чтобы справиться со своим горем из-за смерти своей матери.

Что вы можете посоветовать спортсменам, которые рассматривают возможность подачи заявления на ТИ или которым не удается получить лекарства?

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