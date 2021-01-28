Economy

Споры между США и Китаем по поводу беспилотников расширяются и включают Северную Корею, Иран и Россию.

29 января, 2021
Marfa Fedoroa

Четверг, 28 января 2021 г.

прошлая неделя , Указ о защите США от некоторых беспилотных авиационных систем БПЛА распространил спор о дронах между США и Китаем на Северную Корею, Иран и Россию.

Приказ также дает министру торговли полномочия назначать «любое другое иностранное государство, иностранный регион или иностранное негосударственное образование, которое участвует в долгосрочных схемах или опасных ситуациях поведения, которые существенно несовместимы с национальной или экономической безопасностью страны. Соединенные Штаты », а также Китай, Северная Корея, Иран и Россия.

Целью приказа является «предотвратить использование денег налогоплательщиками для покупки беспилотных авиационных систем неприемлемого риска, которые производятся или содержат важное программное обеспечение или электронные компоненты у иностранных противников, а также поощрять использование отечественных беспилотных авиационных систем». Однако это не обязательно приказ «остановить и прекратить»; Вместо этого он требует, чтобы федеральные агентства пересмотрели свои «полномочия по остановке», чтобы покупать, финансировать или заключать контракты с «закрытыми системами БПЛА» для этих иностранных противников в течение следующих 60 дней. «Крытые БПЛА» включают:

  • Он полностью или частично изготовлен организацией, находящейся во враждебном государстве;

  • Использует важные электронные компоненты, установленные в устройствах управления полетом, процессорах наземных систем управления, радио, цифровых передатчиках, камерах или осях, полностью или частично изготовленных во враждебной стране;

  • Использует операционное программное обеспечение (включая приложения для мобильных устройств или планшетов, но не операционные системы для мобильных устройств или планшетов), разработанное, полностью или частично, организацией, находящейся во враждебном государстве;

  • Сетевое соединение или хранилище данных, расположенные за пределами США, используются или управляются любым лицом, проживающим во враждебной стране; или же

  • Он содержит аппаратные и / или программные компоненты, используемые для передачи фотографий, видео, информации о местоположении, маршрутов полета или любых других данных, собранных БПЛА, произведенными организацией, находящейся во враждебном государстве.

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Это также требует, чтобы федеральные агентства провели инвентаризацию покрытых систем БПЛА, уже принадлежащих агентству или управляемых им, а затем сообщали о своих текущих протоколах безопасности. Однако, особенно в отношении Китая, многие федеральные агентства уже провели эту инвентаризацию и оценку. Не позднее, чем через 120 дней после завершения инвентаризационных отчетов, директор национальной разведки, министр обороны, генеральный прокурор, министр внутренней безопасности, директор Управления научно-технической политики и руководители других ведомств. рассмотрит отчеты и предоставит президенту оценку безопасности, включая рекомендуемые меры по снижению рисков, связанных с этими БПЛА, и вопрос о том, следует ли полностью остановить какой-либо из этих БПЛА федеральными агентствами.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) также должно установить ограничения на использование БПЛА в критической инфраструктуре или над ней в течение 270 дней с момента запроса; Федеральное управление гражданской авиации уже имеет право выдавать временное ограничение полетов (TFR). В настоящее время данные об уровне рождаемости могут запрашиваться только департаментами и агентствами национальной обороны, национальной безопасности и Федеральной разведки. Однако другие государственные или частные организации, ради национальной безопасности, могут потребовать от этих агентств заботиться об общем уровне рождаемости в критических объектах инфраструктуры (например, нефтеперерабатывающих заводах и химических предприятиях). Заказ может быть направлен на обеспечение прямой связи от частного сектора до Федерального управления гражданской авиации.

Посмотрим, хватит ли у организации сил и средств для ее поддержки. быть в курсе.

Авторские права © 2020 Robinson & Cole LLP. Все права защищены.Обзор национального законодательства, том XI, номер 28

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