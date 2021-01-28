Споры между США и Китаем по поводу беспилотников расширяются и включают Северную Корею, Иран и Россию.

Четверг, 28 января 2021 г.

прошлая неделя , Указ о защите США от некоторых беспилотных авиационных систем БПЛА распространил спор о дронах между США и Китаем на Северную Корею, Иран и Россию.

Приказ также дает министру торговли полномочия назначать «любое другое иностранное государство, иностранный регион или иностранное негосударственное образование, которое участвует в долгосрочных схемах или опасных ситуациях поведения, которые существенно несовместимы с национальной или экономической безопасностью страны. Соединенные Штаты », а также Китай, Северная Корея, Иран и Россия.

Целью приказа является «предотвратить использование денег налогоплательщиками для покупки беспилотных авиационных систем неприемлемого риска, которые производятся или содержат важное программное обеспечение или электронные компоненты у иностранных противников, а также поощрять использование отечественных беспилотных авиационных систем». Однако это не обязательно приказ «остановить и прекратить»; Вместо этого он требует, чтобы федеральные агентства пересмотрели свои «полномочия по остановке», чтобы покупать, финансировать или заключать контракты с «закрытыми системами БПЛА» для этих иностранных противников в течение следующих 60 дней. «Крытые БПЛА» включают:

Он полностью или частично изготовлен организацией, находящейся во враждебном государстве;

Использует важные электронные компоненты, установленные в устройствах управления полетом, процессорах наземных систем управления, радио, цифровых передатчиках, камерах или осях, полностью или частично изготовленных во враждебной стране;

Использует операционное программное обеспечение (включая приложения для мобильных устройств или планшетов, но не операционные системы для мобильных устройств или планшетов), разработанное, полностью или частично, организацией, находящейся во враждебном государстве;

Сетевое соединение или хранилище данных, расположенные за пределами США, используются или управляются любым лицом, проживающим во враждебной стране; или же

Он содержит аппаратные и / или программные компоненты, используемые для передачи фотографий, видео, информации о местоположении, маршрутов полета или любых других данных, собранных БПЛА, произведенными организацией, находящейся во враждебном государстве.

Это также требует, чтобы федеральные агентства провели инвентаризацию покрытых систем БПЛА, уже принадлежащих агентству или управляемых им, а затем сообщали о своих текущих протоколах безопасности. Однако, особенно в отношении Китая, многие федеральные агентства уже провели эту инвентаризацию и оценку. Не позднее, чем через 120 дней после завершения инвентаризационных отчетов, директор национальной разведки, министр обороны, генеральный прокурор, министр внутренней безопасности, директор Управления научно-технической политики и руководители других ведомств. рассмотрит отчеты и предоставит президенту оценку безопасности, включая рекомендуемые меры по снижению рисков, связанных с этими БПЛА, и вопрос о том, следует ли полностью остановить какой-либо из этих БПЛА федеральными агентствами.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) также должно установить ограничения на использование БПЛА в критической инфраструктуре или над ней в течение 270 дней с момента запроса; Федеральное управление гражданской авиации уже имеет право выдавать временное ограничение полетов (TFR). В настоящее время данные об уровне рождаемости могут запрашиваться только департаментами и агентствами национальной обороны, национальной безопасности и Федеральной разведки. Однако другие государственные или частные организации, ради национальной безопасности, могут потребовать от этих агентств заботиться об общем уровне рождаемости в критических объектах инфраструктуры (например, нефтеперерабатывающих заводах и химических предприятиях). Заказ может быть направлен на обеспечение прямой связи от частного сектора до Федерального управления гражданской авиации.

Посмотрим, хватит ли у организации сил и средств для ее поддержки. быть в курсе.