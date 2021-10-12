Споры о российском газе вырисовываются из-за саммита ЕС и Украины

Лидеры Европейского союза встретились во вторник с президентом Украины Владимиром Зеленским, который категорически выступает против прокладки нового газопровода в обход его страны и усиления энергетической зависимости Европы от России.

Президент Европейского совета Шарль Мишель и лидер Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направляются в Украину, поскольку Европа сталкивается с газовым кризисом из-за роста цен и сокращения запасов.

Многолетняя война Украины с поддерживаемыми Россией сепаратистами и усилия по реформированию будут на повестке дня, но газовый кризис, вероятно, будет в центре внимания переговоров.

«Этот саммит пройдет в очень напряженной атмосфере», – сказал Леонид Летра, аналитик киевского аналитического центра «Новая Европа».

Украина, находящаяся в конфликте с Россией с тех пор, как Москва аннексировала Крым в 2014 году, хочет убедиться, что она остается основной транзитной страной, а Зеленский выступает против Nord Stream 2, трубопровода Балтийского моря, который должен удвоить поставки природного газа из России в Германию.

Трубопровод, который все еще ожидает одобрения немецкого регулирующего органа, отвлекает поставки от существующего маршрута через Украину и, как ожидается, лишит европейского союзника примерно 1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов) в год в виде платы за транзит из России.

Европейский чиновник на условиях анонимности сказал, что Мишель и фон дер Лейен попытаются успокоить Зеленского во вторник.

Этот чиновник сказал журналистам, что они будут настаивать на приверженности Европы «конечно» обеспечению «роли Украины как страны-транзитера газа».

Однако значительного прогресса не ожидается.

В преддверии саммита Европейский союз в понедельник ввел санкции в отношении восьми официальных лиц, обвиняемых в преследовании противников захвата Россией Крыма.

– Украина чувствует себя заброшенной –

Критики обвинили Москву в преднамеренном ограничении поставок газа в Европу и повышении цен с целью ускорить запуск «Северного потока – 2», что Россия отрицает.

На прошлой неделе президент Владимир Путин подчеркнул, что его приоритет – не поставить Украину «в затруднительное положение», а стать «абсолютно надежным партнером» Европы на энергетическом рынке.

История продолжается

При этом глава Кремля заявил, что газопроводы Украины не ремонтировались «десятилетиями» и что увеличение поставок через постсоветское пространство может привести к «негативным последствиям».

«В любой момент там может что-то взорваться», – сказал Путин.

В октябре Москва не зарезервировала дополнительные мощности для транзита газа через Украину в Европу, что вызывает опасения.

Россия отрицает какое-либо давление, заявляя, что ей необходимо пополнить собственные запасы на зиму, прежде чем отправлять поставки в Европу.

С 2014 года украинская армия борется с пророссийскими сепаратистами на востоке страны в конфликте, унесшем более 13 000 жизней.

Киев обвиняет Европу в застенчивости, когда дело касается России, будь то в области газа, военного сотрудничества или перспектив вступления Украины в НАТО и Европейский Союз.

Со своей стороны, Европа неоднократно призывала Киев приложить больше усилий для борьбы со взяточничеством и реформирования заведомо коррумпированной судебной системы Украины.

«Мы будем поощрять наших украинских друзей двигаться немного быстрее», – сказал европейский чиновник.

Чиновник добавил, что саммит также предоставит европейцам возможность «подтвердить свою приверженность укреплению политического взаимодействия и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом».

«С обеих сторон существует напряженность и недовольство», – сказал Летра из аналитического центра «Новая Европа», и Украина «чувствует себя проигнорированной».

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