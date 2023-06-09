Спор об оплате между голландским клубом «Херенвен» и российским ЦСКА поставил суперзвезду нигерийского «Иглз» Чедиру Эджок в затруднительное положение.

Клуб Эредивизи «Херенвен» рассмотрел вопрос о невыполнении ЦСКА своих обязательств по переходу нигерийского вингера Чедиры Эджока в ФИФА.

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Херенвен официально выразил недовольство поведением ЦСКА

Он подал иск против российского клуба, сообщает Voetbal Primeur.

Проблема остается нерешенной, поэтому SC Heerenveen ожидает полной платы за трансфер талантливого 25-летнего нигерийского игрока. Переход Эджуке был в ЦСКА.

Он был завершен в 2020 году за солидную сумму в двенадцать миллионов евро. В то время как первые три платежа были успешно выплачены в соответствии с согласованными условиями, четвертый платеж, крупная сумма в три миллиона евро, подлежащая оплате в мае 2022 года, не был выплачен, что вызвало большую неопределенность для Heerenveen.

ЦСКА объяснил задержку с перечислением суммы долга

Санкции, наложенные на российские банки из-за продолжающегося конфликта в Украине. но,

Херенвен по-прежнему не убежден этим объяснением и чувствует себя бессильным в своих попытках решить проблему.

Ферри де Хаан, менеджер Heerenveen, рассказал, что они пытались вмешаться

Различные органы, включая Министерство иностранных дел, но признают

Отсутствие перспективы сотрудничества с ЦСКА. Теперь, когда ФИФА занимается этим вопросом,

Херенвен остается ждать решения.

Интересно, что Чидера Эджуке, игрок, который был в центре этого трансферного спора, выбыл.

Текущий сезон в аренде у Герты Берлин в немецкой лиге. Эжуке обошел ЦСКА

Москва использует положения ФИФА, чтобы приостановить его контракт в России против клуба

пожелания. Однако после того, как «Герта Берлин» вылетела в последний день сезона, Эджуке

Расстались с клубом.

Ожидается, что он вернется в ЦСКА в следующем сезоне, но в сообщениях указывается, что несколько клубов Премьер-лиги в Англии заинтересованы в приобретении его услуг. в

Исход трансферного спора и участие ФИФА сыграют решающую роль в

Определение будущего клуба Эдзюке и урегулирование финансовых обязательств между ними

Херенвен и ЦСКА.

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