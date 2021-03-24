Спрос на нефть в России достиг рекордно высокого уровня в США на фоне растущей напряженности

Фотограф: Джули Дермански. Фотограф: Джули Дермански.

Нефтяные танкеры, стоящие у нефтеперерабатывающего завода в центре Техаса, выглядят так, будто пили воду из Хьюстонского судоходного канала. Но накопление запасов в пределах их возможностей – необычный товар: российская нефть.

Обширный кампус, которому принадлежит ExxonMobil Corp – не единственный НПЗ в США, экспортирующий российскую нефть. Мобил, штат Алабама, и завод Chevron Corp. Объект Valero Energy Corp. в Сент-Чарльз, штат Луизиана.

Режим Николаса Мадуро потерял доступ к венесуэльской нефти из-за санкций США и столкнулся с сокращением судов из стран ОПЕК с момента выхода картеля, а американские нефтепереработчики восполнили пробел в сторону российской нефти к 2020 году. Очень низкие закупки наряду с саудовским экспортом подтолкнули Россию к тому, чтобы в прошлом году она стала третьим по величине поставщиком нефти в США. Рекордным для Кремля является разговоры о нефтяном рынке, но, что удивительно, в дипломатических кругах это мало обсуждается. «Переход России на третье место не привлек внимания Вашингтона», – говорит Боб МакНелли, бывший политический советник Белого дома, который сейчас руководит консалтинговой фирмой Rapidan Energy Group в Вашингтоне.

Импорт сырой нефти и нефтепродуктов США

Страна мудрая Данные по Венесуэле истекают в 2019 году.



Авторитет США в отношении российской нефти противоречит энергетической дипломатии США. Последние два года законодатели в Вашингтоне проводят кампанию за европейские страны. Откажитесь от многомиллиардного трубопровода «Северный поток-2» для транспортировки сибирского газа в Германию, опасаясь, что это принесет Кремлю дополнительную выгоду, а не союзникам США. (К 2019 г. на российский газ приходилось около 45% импорта природного газа в Европу). Конгресс зашел так далеко, что применил санкции против компаний, участвующих в проекте. Байден не уточнил, рассмотрит ли руководство возможность использования этого варианта.

Возможно, что наиболее важно то, что тихий рост импорта российской нефти показывает, что мантра бывшего президента США Трампа об энергетической свободе пуста, говорит Марк Бинли, бывший нефтяной аналитик ЦРУ, который теперь является коллегой в Институте Бейкера Университета Райса в Хьюстоне. . Трамп, проводивший кампанию в Техасе в прошлом году, гордо сказал Соединенным Штатам «нет». 1 Энергетическая сверхдержава », и стране больше не придется зависеть от« враждебных »иностранных поставщиков. «Вот и все, что касается энергетического превосходства», – говорит Бинли.

Администрация Трампа в феврале прошлого года Государственная “Роснефть”, государственная дочерняя компания крупнейшей российской нефтяной компании, была добавлена ​​в черный список, заявив, что она является спасательным кругом для правительства Мадуро. Но никакие другие российские компании не стали мишенью, а это означает, что американские компании могут продолжать покупать российскую нефть и нефтепродукты.

Путь к тому, чтобы Россия стала крупным поставщиком нефти в Соединенные Штаты, лежит через активистов рынка, удачу и доказанную способность Кремля повернуть политику Вашингтона в свою пользу. По оценкам Bloomberg News, Россия, на долю которой приходится менее 0,5% годового импорта нефти и нефтепродуктов США, неуклонно увеличивала свою долю в течение последнего десятилетия, достигнув в прошлом году максимума в 7%. В 2020 году импорт США из России в среднем составлял на 538 000 баррелей больше, чем 522 000 баррелей Саудовской Аравии в день.

За счет Венесуэлы прибыль страны была огромной. Нефтеперерабатывающий завод Exxon в Бетауне – один из многих в Соединенных Штатах, оборудованный специальными коксовыми установками, предназначенными для разложения плотной сернистой сырой нефти, такой как Венесуэла. Когда администрация Трампа наложила санкции на Patrilios de Venezuela SA в 2019 году, цепочки поставок нефтеперерабатывающих заводов были нарушены. «Американские нефтеперерабатывающие заводы в Мексиканском заливе – самые современные в мире, – говорит Ади Имсирович из Оксфордского института энергетических исследований и в прошлом глава нефтяного бизнеса российской компании Госпром. «Они потеряли венесуэльскую нефть и столкнулись с более дешевым и дорогим кормом от традиционных поставщиков ОПЕК, которые стали основным потребителем в качестве альтернативы российскому мазуту».

Большинство американских нефтеперерабатывающих заводов закупают у России не сырую нефть, а полуограниченное количество мазута, известного как Masood 100, который имеет скромную консистенцию. Памятник советскому строю, дома часто горит, выделяя тепло. Но в Соединенных Штатах для производства бензина использовались установки для коксования. Валеро был первым импортером российской нефти в прошлом году, около 55 миллионов баррелей, а Exxon – около 50 миллионов баррелей. По данным таможни, на долю компаний приходится почти 50% всего импорта российской нефти в США.

Проблемы с распределением, вызванные нехваткой венесуэльской нефти, обострились Сокращение добычи ОПЕК, особенно решение Саудовской Аравии о сокращении экспорта в США до самого низкого уровня с 1985 года, является попыткой уменьшить количество сырой нефти, накопленное во время эпидемий.

Консультанты, аналитики и неудачники, работающие в нефтеперерабатывающей отрасли, говорят, что они не обнаружили в Вашингтоне никаких опасений по поводу увеличения российского импорта. Это может измениться. В марте президент Байден назвал президента России Владимира Путина «убийцей» и предупредил, что он заплатит цену за вмешательство в выборы в США. Макнелли говорит, что Белый дом может оказать давление на эмбарго на импорт российской нефти в рамках более масштабного пересмотра российских санкций этим летом, но некоторые в отрасли видят в этом реальную возможность.

Как многие ожидают, если Саудовская Аравия увеличит добычу в ближайшие несколько месяцев, ее баррели могут вытеснить русских. Нефть можно добывать из Кувейта и Ирака. В противном случае американским нефтепереработчикам придется искать более концентрированную нефть для подпитки своих коксовых установок. Сырая нефть поступает из канадских нефтеносных песков; Но американские нефтеперерабатывающие заводы покупают столько, сколько уже купили.

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