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Спрос на нефть в России достиг рекордно высокого уровня в США на фоне растущей напряженности

24 марта, 2021
Vsevolod Egorov

Нефтеперерабатывающий завод Exxon в Боттауне, штат Техас.

Фотограф: Джули Дермански.

Фотограф: Джули Дермански.

Нефтяные танкеры, стоящие у нефтеперерабатывающего завода в центре Техаса, выглядят так, будто пили воду из Хьюстонского судоходного канала. Но накопление запасов в пределах их возможностей – необычный товар: российская нефть.

Обширный кампус, которому принадлежит ExxonMobil Corp – не единственный НПЗ в США, экспортирующий российскую нефть. Мобил, штат Алабама, и завод Chevron Corp. Объект Valero Energy Corp. в Сент-Чарльз, штат Луизиана.

Режим Николаса Мадуро потерял доступ к венесуэльской нефти из-за санкций США и столкнулся с сокращением судов из стран ОПЕК с момента выхода картеля, а американские нефтепереработчики восполнили пробел в сторону российской нефти к 2020 году. Очень низкие закупки наряду с саудовским экспортом подтолкнули Россию к тому, чтобы в прошлом году она стала третьим по величине поставщиком нефти в США. Рекордным для Кремля является разговоры о нефтяном рынке, но, что удивительно, в дипломатических кругах это мало обсуждается. «Переход России на третье место не привлек внимания Вашингтона», – говорит Боб МакНелли, бывший политический советник Белого дома, который сейчас руководит консалтинговой фирмой Rapidan Energy Group в Вашингтоне.

Импорт сырой нефти и нефтепродуктов США

Страна мудрая

Данные по Венесуэле истекают в 2019 году.

Авторитет США в отношении российской нефти противоречит энергетической дипломатии США. Последние два года законодатели в Вашингтоне проводят кампанию за европейские страны. Откажитесь от многомиллиардного трубопровода «Северный поток-2» для транспортировки сибирского газа в Германию, опасаясь, что это принесет Кремлю дополнительную выгоду, а не союзникам США. (К 2019 г. на российский газ приходилось около 45% импорта природного газа в Европу). Конгресс зашел так далеко, что применил санкции против компаний, участвующих в проекте. Байден не уточнил, рассмотрит ли руководство возможность использования этого варианта.

Возможно, что наиболее важно то, что тихий рост импорта российской нефти показывает, что мантра бывшего президента США Трампа об энергетической свободе пуста, говорит Марк Бинли, бывший нефтяной аналитик ЦРУ, который теперь является коллегой в Институте Бейкера Университета Райса в Хьюстоне. . Трамп, проводивший кампанию в Техасе в прошлом году, гордо сказал Соединенным Штатам «нет». 1 Энергетическая сверхдержава », и стране больше не придется зависеть от« враждебных »иностранных поставщиков. «Вот и все, что касается энергетического превосходства», – говорит Бинли.

Администрация Трампа в феврале прошлого года Государственная “Роснефть”, государственная дочерняя компания крупнейшей российской нефтяной компании, была добавлена ​​в черный список, заявив, что она является спасательным кругом для правительства Мадуро. Но никакие другие российские компании не стали мишенью, а это означает, что американские компании могут продолжать покупать российскую нефть и нефтепродукты.

Нижняя линия –
В то время, когда доля России в импорте нефти США находится на рекордно высоком уровне, Соединенные Штаты отчитывают своих европейских союзников о своей зависимости от экспорта российских энергоносителей.

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