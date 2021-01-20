Спрос на российские товары на платформе Wildberries в 2020 году вырос почти втрое – Бизнес и экономика

«В 2020 году продажи российских товаров от Wildberries выросли на 111% до 169,8 млрд рублей, а рост в материальном выражении составил 189%. Самыми популярными товарами российского производства стали одежда, обувь, товары для красоты и здоровья, продукты питания, книги и предметы домашнего обихода», – говорится в сообщении компании.

Количество продавцов Wildberries за год выросло в 5 раз и составило 91 000, из которых 75-80% – это малые и средние предприятия, которые работают не по найму. «Высокая динамика роста количества предпринимателей связана с упрощением процедуры регистрации для новых поставщиков», – отметил ритейлер. В 2020 году канал онлайн-продаж активно развивают не только представители крупных компаний и малых и средних предприятий, но и самозанятые люди, количество которых на сайте достигло почти 10 000 человек.

Ранее сообщалось, что объем продаж крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries по итогам 2020 года почти удвоился по сравнению с 2019 годом (на 96%) и достиг 437,2 миллиарда рублей (6 миллиардов долларов). Продажи компании в четвертом квартале 2020 года достигли максимальных значений за всю историю – 151,5 миллиарда рублей (2,1 миллиарда долларов). «Количество онлайн-продавцов платформы увеличилось примерно в 5 раз, с 19 000 до 91 000 из-за упрощенных процедур регистрации на платформе, и большинство продавцов – это российские предприниматели, которые решили развивать каналы онлайн-продаж в 2020 году», – говорится в заявлении.

В 2020 году количество пользователей онлайн-платформы увеличилось на 18 миллионов и достигло 40 миллионов пользователей. В 2020 году клиенты разместили на онлайн-платформе 323,8 миллиона запросов, что вдвое больше, чем в 2019 году. В декабре 2020 года количество запросов в день в среднем составило 1,5 миллиона по сравнению с 750 000 за аналогичный период прошлого года. Всего в 2020 году покупатели Wildberries купили 575,3 миллиона единиц товара, что почти в три раза больше, чем год назад.