Спустя год после падения Мариуполя оставшийся в живых «Азовсталь» вспоминает о своей сдаче с болью и целеустремленностью

КИЕВ, Украина (AP) — Михаил Вершинин был тенью крутого мариупольского милиционера, которым он был, когда через четыре месяца вышел из российского плена.

Начальник патрульной полиции Мариуполя оказался в числе сотен сдавшихся в плен от российской блокады металлургического комбината «Азовсталь» по приказу президента Украины годом ранее и был на грани гибели в день обмена российскими военнопленными.

Он сам пережил день, когда пала последняя площадь осажденного города, и теперь вспоминает его с глубокой грустью, но с чувством предназначения для будущего Украины.

Авиаудары безжалостно продолжались в течение нескольких недель, но небо успокоилось, пока российские и украинские офицеры вели переговоры об условиях капитуляции. Вершинин сказал, что на тот момент это казалось единственным шансом и для мужчин и женщин, находившихся с ним под землей, — и для Мариуполя.

Недавняя позиция «Азовстали» также стала объединяющим фактором для многих стран, которые не решаются поддержать Украину.

«Начиная с Мариуполя, мир начинает просыпаться и понимать, что происходит», — сказал он. Мы прекрасно знали, что заперлись от русских войск. Мы были как кость в горле России.

Группа надеялась на подкрепление, которое так и не пришло, а затем, наконец, сдалась.

Но Россия не выполнила своих обещаний обращаться с военнопленными по правилам Женевской конвенции. Пытки, голод и болезни Группа погналась. Более 700 человек остаются в плену: добиться их освобождения было приоритетом для украинского правительства и для Вершинина, который прошлой осенью был среди группы, обменянной на российских военнопленных.

Мужчины и женщины, которые сражались до конца на «Азовстали», — герои и шехиды всей Украины, их лица на огромных плакатах и ​​транспарантах.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский дал понять о капитуляции, потому что «Украине нужны украинские герои, чтобы они были живы. Это наш принцип».

Но Вершинин сказал, что жестокое обращение было обычным делом, поскольку их русские похитители пытались настроить мужчин друг против друга и заставить их подчиниться голодом. .

«Сейчас я могу сказать так: если бы мы знали, что нас ждет в тюрьме, многие люди не пошли бы и не сдались».