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Спустя год после падения Мариуполя оставшийся в живых «Азовсталь» вспоминает о своей сдаче с болью и целеустремленностью

20 мая, 2023
Toma Kulikov

КИЕВ, Украина (AP) — Михаил Вершинин был тенью крутого мариупольского милиционера, которым он был, когда через четыре месяца вышел из российского плена.

Начальник патрульной полиции Мариуполя оказался в числе сотен сдавшихся в плен от российской блокады металлургического комбината «Азовсталь» по приказу президента Украины годом ранее и был на грани гибели в день обмена российскими военнопленными.

Он сам пережил день, когда пала последняя площадь осажденного города, и теперь вспоминает его с глубокой грустью, но с чувством предназначения для будущего Украины.

Авиаудары безжалостно продолжались в течение нескольких недель, но небо успокоилось, пока российские и украинские офицеры вели переговоры об условиях капитуляции. Вершинин сказал, что на тот момент это казалось единственным шансом и для мужчин и женщин, находившихся с ним под землей, — и для Мариуполя.

Недавняя позиция «Азовстали» также стала объединяющим фактором для многих стран, которые не решаются поддержать Украину.

«Начиная с Мариуполя, мир начинает просыпаться и понимать, что происходит», — сказал он. Мы прекрасно знали, что заперлись от русских войск. Мы были как кость в горле России.

Группа надеялась на подкрепление, которое так и не пришло, а затем, наконец, сдалась.

Но Россия не выполнила своих обещаний обращаться с военнопленными по правилам Женевской конвенции. Пытки, голод и болезни Группа погналась. Более 700 человек остаются в плену: добиться их освобождения было приоритетом для украинского правительства и для Вершинина, который прошлой осенью был среди группы, обменянной на российских военнопленных.

Мужчины и женщины, которые сражались до конца на «Азовстали», — герои и шехиды всей Украины, их лица на огромных плакатах и ​​транспарантах.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский дал понять о капитуляции, потому что «Украине нужны украинские герои, чтобы они были живы. Это наш принцип».

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Но Вершинин сказал, что жестокое обращение было обычным делом, поскольку их русские похитители пытались настроить мужчин друг против друга и заставить их подчиниться голодом..

«Сейчас я могу сказать так: если бы мы знали, что нас ждет в тюрьме, многие люди не пошли бы и не сдались».

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