Спустя десять лет после арабской весны Сиси превратила жизнь в Египет в ад Египет



В 2011 году, как и большинство египтян того времени, я мало надеялся, что режим Хосни Мубарака закончится. Его 30 лет у власти были разорваны систематическими нарушениями прав человека. Его удовлетворительная забота о своей безопасности привела к возникновению крупномасштабного авторитарного и бюрократического государства, практически лишенного гражданской или политической свободы. Уровень безработицы был высоким. Заработная плата была низкой. Бизнес находился под контролем семьи Мубарака и ее ближайшего окружения. Полиция была причастна к избиению, сексуальному насилию и Другие формы пыток. Представители оппозиции были приговорены к годам лишения свободы через военные суды.

Я знал, что планируются акции протеста против силовиков Мубарака, когда 24 января уезжал из Египта в командировку. В то время я по большей части жил за границей и думал, что эти протесты не будут иметь никакого значения. Но то, что я читал, смотрел по телевизору и слышал от друзей в течение следующих 17 дней, все изменило. Миллионы египтян Они вышли на улицыТребуя перемен, и впервые за много лет я начал надеяться. Я начал мечтать о лучшем Египте, и было много таких, как я: многие, которые покинули общественную сферу и теперь вернулись в Египет, чтобы сыграть роль в формировании его будущего.

На обратном пути, 13 февраля, всего два дня спустя Мубарак был свергнутВсе на борту были полны радости. Все разговаривали друг с другом. Это было похоже на то, как будто большая семья возвращается домой вместе, полная надежды. Пассажиры аплодировали, когда пилот объявил о посадке и, когда он остановился, начали обнимать друг друга. Я никогда не забуду тот день.

Я хотел помочь построить Гелиополис. Я был среди 100 человек, избранных для формирования ассамблеи, которая разрабатывает новую конституцию, и был избран ее генеральным секретарем. Меня назначили министром планирования и международного сотрудничества. Работа была разнообразной, но было так много дел, и нельзя было терять время. Нашей целью было создание институтов, которые консолидировали бы демократические ценности, в которые мы верим.

Было сделано много ошибок. Это было неизбежно после 30 лет политической стагнации. Самая большая из них заключалась в том, что политики не осознавали, что им нужно удалить глубинное государство, а не только его главу. Но в следующие два с половиной года мой энтузиазм не угас – даже Армия вернула себе контроль В 2013 году я с головой окунулся во все, что мог. Мы упорно трудились, чтобы написать конституцию, которая будет работать для послереволюционного Египта, который отражал желание народа и устранен безумие людей. Документ 1971 года, Предоставление действующему президенту неограниченной власти и времени в должности. Однако в воздухе витала сильная напряженность и глубокий раскол среди египтян.

Я был в Москве на встречах в 2013 году, когда приехала египетская армия. 48-часовой будильник Правительству он потребовал, чтобы оно «разрешило свои разногласия» с демонстрантами, которые собирались по всей стране против президентства Мохамеда Мурси в течение нескольких дней. Я знал, что то, что я слышу, было первыми толчками надвигающегося переворота. Когда я вернулся в Египет вечером 2 июля, настроение было безнадежным – совсем не то волнение, которое я испытал после возвращения после революции против Мубарака. На следующий день военный переворот начал главком армии Генерал Абдель Фатах ас-СисиТеперь президент Египта.

После переворота я разговаривал со многими делегатами международного сообщества. Нас, избранных политиков Египта, просто попросили пойти на военный переворот. Я встретился с Кэтрин Эштон, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Я встречаюсь с Уильямом Бернсом, который прибыл за неделю до того, как силы Сиси убили почти 1000 человек. В четвертом. (Бернс теперь является кандидатом на пост нового директора ЦРУ Джо Байдена.) Я встречался со многими другими международными делегатами. Все они сказали одно и то же: «Примите правду». Джон Керри, тогдашний госсекретарь США, сказал, что захват власти был осуществлен во имя демократии.

Возможно, международное сообщество не было замешано ни в перевороте, ни в последовавшем за ним кровопролитии. Но она приукрасила это событие, и ее поддержка Сиси тогда и сейчас является одной из главных причин сохранения его режима.

Через десять лет после начала «арабской весны» тогдашний президент Сиси сделал Египет почти непригодным для жизни. Есть более одного 60 тысяч политзаключенных. Массовые процессы и смертные приговоры – В том числе для детей – чаще. Есть пытки, насильственные исчезновения и внесудебные казни. Нет свободы слова и политического пространства. Женщины часто становятся жертвами. Следует ли «принять» этот факт? В конце концов, Египет теперь кажется многим небом.

Страна едина во мнении, что если международное сообщество не несет ответственности за свержение президента Морси, то теперь оно причастно к убийствам, пыткам и полному лишению прав, которые характерны для режима Сиси. Вы должны принять ту роль, которую вы сыграли, позволив этому случиться. Вы должны знать, что даже если он решит отвернуться, египтяне никогда не забудут то, что ему позволили случиться.

Оглядываясь назад, теперь все знают, что поддержка военного переворота 2013 года была ошибкой. Нам больше всего нужно было объединиться как нация для восстановления демократии в Египте, независимо от политических разногласий. Прежде всего нам нужно было идти по демократическому пути вместе, рука за рукой. А мы этого не сделали.

Но надежда, которая была у всех нас вечером 11 февраля 2011 года, когда Мубарак был вынужден уйти в отставку, остается. Это может показаться маленьким, но на поверхности оно находится в сердцах египетского народа. Если представится шанс, однажды она узнает себя, и я думаю, что этот день скоро наступит. Стремление к свободе сильно. Его нельзя выключить. Это то, что нам всегда говорила история.