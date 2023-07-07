Спустя месяц после прорыва дамбы в Украине жители сел на подконтрольных России территориях все еще живут в разрушенных домах.

Леонид Гарул бродит по тому, что осталось от его дома, указывая на потолок и стены, чтобы показать, куда ушли паводковые воды в прошлом месяце, когда была прорвана массивная Каховская плотина на юге Украины. Бывшая гостиная теперь напоминает свалку с диванами, столами и другим залитым водой мусором, сваленным в кучи. Стены, полностью лишенные штукатурки, теперь покрыты соломой и глиной.

«Мы копаемся в этом дерьме уже неделю, пытаясь спасти хоть что-то», — сказал 72-летний Ярул без рубашки, пытаясь вытащить деревянную доску из-под обломков. «Я думаю, что практически ничего не осталось». Спустя месяц после того, как обрушение дамбы вызвало наводнение в Хула-Пристане и других небольших деревнях ниже по течению, многие улицы здесь все еще находятся под водой, и сельские жители, такие как Ярул, изо всех сил пытаются восстановить полностью разрушенные дома с небольшим количеством материалов.

Обрушение плотины Каховской ГЭС 6 июня, одно из крупнейших бедствий конфликта, привело к затоплению сотен домов как на территории, контролируемой Украиной, так и на территории, контролируемой Россией. Большие участки сельскохозяйственных угодий стали бесплодными, что увеличило риск глобальных поставок продовольствия. Эксперты предупреждают, что экологические последствия могут длиться десятилетиями. Международные юридические эксперты, которые помогали Украине в прошлом месяце, пришли к выводу, что Россия «весьма вероятно» несет ответственность за установку взрывчатки на плотине. Москва заявила, что Украина взорвала его по предложению западных лидеров.

Официальные российские новости со ссылкой на местные экстренные службы сообщают, что число погибших продолжает расти, достигнув в четверг 53 человек на подконтрольной России территории после того, как спасатели обнаружили еще пять тел в затопленном районе. В прошлом месяце Организация Объединенных Наций заявила, что Москва отклонила ее предложения помочь пострадавшим от наводнения в районах, находящихся под ее контролем. Кремль сослался на соображения безопасности и «другие нюансы».

Вдоль центральной улицы Хула Пристани местные жители, многие из которых пожилые, выстраиваются в очередь, чтобы получить от российских властей воду в бутылках и большой пакет продуктов с маслами и сушеными товарами. Многим местным жителям придется идти по воде, чтобы добраться до своих домов.

Улицы во многих жилых кварталах до сих пор напоминают соленые озера, где бродячие собаки ковыряются у них на груди, а машины гниют в заводях, усеянных плавающим мусором. Андрей Думаев говорит, что паводковые воды ушли из его дома за пять дней, оставив после себя огромные кучи грязи и выведя из строя кухонную технику и электронику. На остальных его стенах растет плесень.

«Так было две или три недели, и он действительно начинает гнить», — сказал Домаев, осматривая свое разрушенное имущество в бейсболке и майке. У него до сих пор нет ни газа, ни электричества. 42-летний мужчина говорит, что хочет восстановить здание, но ему не хватает необходимых материалов, и считает, что восстановление может занять месяцы.

«Если мы получим все стройматериалы, люди сплотятся, и будет какое-то затишье, хоть немного, то должно быть быстрее», — сказал Думаев. «Мы уже восстанавливаемся медленно, понемногу».

(Эта история не редактировалась сотрудниками Devdiscourse и была автоматически создана из синдицированного канала.)