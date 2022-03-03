Спустя неделю после вторжения России в Украину, вот что вам нужно знать

Шаланда Янг, исполнительный директор канцелярии администрации и директор по бюджету, выступает на слушаниях по утверждению Сената в Комитете по внутренней безопасности и делам правительства в Вашингтоне, округ Колумбия, 1 февраля. (Аль Драго / Bloomberg / Getty Images)

Поскольку Россия продолжает добиваться прогресса в Украине, Белый дом попросил законодателей одобрить гуманитарную помощь Украине в размере 10 миллиардов долларов в рамках запроса на экстренное финансирование в размере 32,5 миллиарда долларов, направленного на Капитолийский холм.

Запрос следует за неделями дебатов между официальными лицами Белого дома и законодателями по поводу формы потенциального чрезвычайного запроса, который, как ожидается, будет больше сосредоточен на требованиях правительства-19. Но растущее российское вторжение резко повысило уровень спроса, особенно для Украины.

Законодатели находятся в разгаре переговоров о долгосрочной сделке по финансированию, и им предстоит 11 марта прийти к крайнему сроку для достижения соглашения.

Ожидается, что украинские средства будут включены в любое окончательное соглашение, но процесс остается нестабильным.

«Призыв указывает на безотлагательную потребность в дополнительной гуманитарной помощи, безопасности и экономической помощи Украине и партнерам в Центральной Европе в размере 10,0 млрд долларов в связи с несправедливым и неспровоцированным вторжением России», — официальный запрос был направлен в среду исполнительным аппаратом администрации и директором по бюджету Шаландой. Молодой. Говорит руководство Конгресса.

Янг предположил, что первоначальный запрос на 10 миллиардов долларов для Украины удовлетворит «неотложные потребности» и что может потребоваться дополнительное финансирование.

«Учитывая быстро растущую ситуацию в Украине, я ожидаю, что со временем возникнут дополнительные потребности. Этот запрос на финансирование основан на достоверной информации администрации о потребностях в ресурсах на данный момент, и мы свяжемся с Конгрессом в ближайшие недели и месяцы по мере мы оцениваем потребности в ресурсах помимо этих неотложных потребностей», — сказал он.

Подробнее о запросах на финансирование: Комплексный запрос предоставляет Министерству обороны 4,8 миллиарда долларов, в том числе 1,8 миллиарда долларов для военного командования США и сил реагирования НАТО, 1,3 миллиарда долларов для кибербезопасности и другой поддержки безопасности и пополнения Министерства обороны, а также 1,8 миллиарда долларов для региональной поддержки. Акции. Агентству США по международному и международному развитию (USAID) требуется 5,8 млрд долларов гуманитарной помощи, такой как продовольствие и другая помощь, 500 млн долларов за счет иностранного военного финансирования и 1,8 млрд долларов в экономике, включая Агентство США по зарубежному и международному развитию ( ТЫ СКАЗАЛ). Помощь в содействии «продолжению правления и спада украинского народа и неотложных нужд области».

Запрос предоставляет 21 миллион долларов Министерству торговли для улучшения экспортного контроля, 30 миллионов долларов Министерству энергетики для оказания технической помощи в интеграции энергосистемы и 59 миллионов долларов Министерству юстиции для поддержки недавно анонсированной криптовалюты Целевой группы. . 91 миллион долларов Министерству финансов на санкции против России и другое финансирование Международной оперативной группы, а также санкций и уголовных расследований IRS, среди прочих расходов.