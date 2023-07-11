Спустя несколько дней после игры Jibe из Саудовской Аравии с российской звездой WTA Ник Киргиос снова приводит пример своей подруги, подтверждая свое финансовое положение в связи с потенциальным слиянием теннисистов.

Нет сомнений в том, что Саудовская Аравия покорила все спортивное сообщество своими быстрыми инвестициями и стремлением охватить все основные виды спорта, такие как футбол и гольф. Даже теннис в их списке, поскольку между официальными лицами ATP Tour и Фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии ведутся «позитивные» переговоры. Когда внимание страны переключилось на теннис, австралийский игрок Ник Киргиос использовал свою платформу, чтобы поддержать их планы.

Тем не менее, это вызвало много споров с игроком WTA Дарьей Касаткиной, которая умоляла не согласиться, поскольку она освещала проблемы прав человека, прав женщин и проблемы безопасности в стране. Заметив, что российский теннисист критикует его высказывания, «плохой теннисист» ответил на них в социальных сетях.

Ник Киргиос резко ответил на критику Дарьей Касаткиной действий Саудовской Аравии

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Перспектива участия ближневосточной страны во всех основных видах спорта по всему миру вызвала пристальное внимание и неоднозначную реакцию спортсменов. Во время недавнего интервью Дарья Касаткина раскритиковала игроков, особенно своего коллегу-мужчину Ника Киргиоса, за участие в турнирах в Саудовской Аравии, чтобы получить «большую зарплату».

При этом российская звезда тенниса также обратила внимание на права женщин и проблемы безопасности в стране. Спортсменка WTA ясно дала понять, что не будет отдавать приоритет участию в таких спортивных мероприятиях ради финансовой выгоды, потому что она привержена другим идеалам. Однако замечания Касаткиной по поводу опасений за безопасность женщин вызвали резкую реакцию австралийской звезды тенниса. твит, «Моя девушка чувствовала себя там хорошо?»

В своем ответе неоднозначная звезда тенниса напомнила игроку WTA о его предыдущей поездке на показательное мероприятие Diriyah Tennis Cup в Саудовской Аравии. Во время турнира его сопровождала его девушка Костин Хатци, а пара также разделила несколько душевных моментов вместе в стране.

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Это не первый раз, когда игрок ATP поддерживает участие своей страны в теннисе, поскольку ранее он говорил о гостеприимстве, которое он получил там.

Через несколько дней после того, как PGA Tour объединился с Liv Golf, Саудовская Аравия сейчас ведет переговоры с ATP о крупном переносе тенниса.

Киргиос высоко оценил гостеприимство, оказанное ему в Саудовской Аравии

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«Плохой мальчик тенниса» часто вызывает споры из-за его участия в выставочном мероприятии в Саудовской Аравии. Даже во время недавнего интервью Киргиоса попросили прокомментировать основные опасения и проблемы, касающиеся сообщества ЛГБТК+ в стране.