Спустя 17 лет после того, как юная Мария Шарапова вошла в книги по истории тенниса, одинокая россиянка Коко Гауфф ставит сенсационный рекорд на Открытом чемпионате Франции.

В этом году в Париже Coco Gauff зажигает. Вскоре она превращает парижскую глину в одно из своих любимых охотничьих угодий. Американская суперзвезда вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции третий год подряд. Дойдя до четвертьфинала, она смогла побить удивительный рекорд, установленный 17 лет назад.

Шестая ракетка мира после победы над Анной Каролиной Шмидловой в третьем круге готовится к четвертьфиналу. В следующем раунде она встретится с первой ракеткой мира Игой Святек, что является непростой задачей, поскольку у Гауфф ужасный послужной список против польской сенсации.

19-летняя Коко Гауфф присоединилась к Марии Шараповой в создании уникального рекорда.

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Американская звезда-подросток в своем третьем подряд четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. При этом она стала самой молодой теннисисткой с 2006 года, которая трижды подряд выходила в четвертьфинал Большого шлема. Ранее этот рекорд принадлежал российской звезде тенниса Марии Шараповой. Она выходила в четвертьфинал Уимблдона три года подряд с 2004 по 2006 год.

Шараповой было 17, 18 и 19 лет, когда она участвовала в трех четвертьфинальных матчах подряд на Уимблдоне. Кроме того, российская теннисистка выиграла турнир Большого шлема в 2004 году.

С другой стороны, лучшее выступление Коко Гауфф произошло, когда она вышла в финал Ролан Гаррос в прошлом году. Кроме того, она выбыла в четвертьфинале 2021 года от будущей чемпионки Барборы Крейковой.

Мало того, что в прошлом году во время Открытого чемпионата Франции она еще и побила рекорд, когда вышла в финал турнира на грунтовом корте.

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Гауфф повторила прошлогодний рекорд Шараповой

Теннисистка, занявшая шестое место в мире, была близка к тому, чтобы выиграть свой первый турнир Большого шлема в прошлом году. Хотя она проиграла Иге Святек, она установила рекорд, установленный Шараповой в подростковом возрасте. Гауфф стала самой молодой финалисткой со времен легенды российского тенниса в 2004 году. Шараповой было всего 17 лет, когда она обыграла Серену Уильямс и выиграла Уимблдон в том году.

Гауфф стал вторым человеком, присоединившимся к Шараповой в качестве самой молодой финалистки в истории тенниса. Наряду с этим удивительным рекордом американский подросток также стал самым молодым финалистом Открытого чемпионата Франции после Ким Клиджстерс в 2001 году.

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Сможет ли Гауфф побить больше рекордов на текущем Открытом чемпионате Франции? Будет ли это ее первый титул Большого шлема?

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