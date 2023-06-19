Спутники предупреждения о ракетном нападении Агентства космического развития передают первые изображения

Агентство аэрокосмического развития Космических сил США заявило, что оно получило необработанные изображения с первых спутников предупреждения о ракетном нападении, запущенных 2 апреля на низкую околоземную орбиту.

Об этом сообщает агентство 14 июня. пост в Твиттере.

Два спутника слежения были частью первого запуска SDA с Транша 0, который также включал восемь спутников передачи данных, построенных York Space Systems.

SDA планирует создать обширную сеть спутников для передачи данных на низкой околоземной орбите и массив спутников с инфракрасными датчиками, чтобы обеспечить защитный экран от российских и китайских баллистических и гиперзвуковых ракет.

Спутники York в стеке созвездия SDA. 1 кредит

В SDA заявили, что восемь спутников York «работали, как ожидалось», хотя у одного была «проблема с комбинацией». Эти транспортные спутники останутся на начальной орбите для проведения испытаний своих станций передачи данных Link 16. «Он поднимется на орбиту, как только будут завершены первоначальные испытания тактической связи», — заявили в агентстве.

Второй пуск отложили

Агентство сообщило, что SDA ожидало запустить вторую партию спутников Tranche 0 в конце июня, но эта миссия, вероятно, будет отложена как минимум на месяц.

Во втором запуске SDA 13 спутников.

«Мы планируем второй запуск ближе к концу июля», — говорится в заявлении официального представителя DAP от 16 июня.

«Хотя мы столкнулись с некоторыми задержками, SDA работает совместно с партнерами над сбором критических элементов, необходимых для остальной части Транша 0 для выполнения запланированных презентаций тактических данных», — сказал чиновник.

Тринадцать спутников включают десять транспортных спутников Lockheed Martin, два спутника слежения SpaceX и спутник York Transport.

Четыре спутника L3Harris Tracking, которые также являются частью группировки Tranche 0, не будут запускаться с другими спутниками Tranche 0 и будут перенесены на будущий запуск с другими спутниками-датчиками Агентства противоракетной обороны.

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