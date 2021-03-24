Спутники Starlink и OneWeb готовы к запуску по обе стороны земного шара – Spaceflight Now

SpaceX и OneWeb – конкуренты в космической отрасли и владельцы крупнейших коммерческих спутниковых флотов – в среду намерены добавить больше космических аппаратов к своим интернет-сетям, запустив их с мыса Канаверал в России.

Ракета Falcon 9 стоит на стартовой площадке космической станции на мысе Канаверал и должна взлететь в среду в 4:28 утра по восточному поясному времени (08:28 по Гринвичу) со следующей партией из 60 спутников от Starlink, в результате чего общее количество космических кораблей Starlink составит Он запущен до 1385. .

Между тем, на полпути вокруг земного шара российская ракета Союз-2.1б стоит на стартовой площадке космодрома Восточный на Дальнем Востоке России, чтобы вывести на орбиту 36 других онлайн-спутников OneWeb. Запуск ракеты «Союз» запланирован на 22:47 по восточному стандартному времени в среду (0247 по Гринвичу; 11:47 по восточному времени в четверг), и с этой миссией OneWeb будет иметь на орбите 146 спутников.

Обе компании связаны с Флоридой. SpaceX запустила все свои спутники Starlink с космического побережья во Флориде, а OneWeb строит свой космический корабль на заводе за воротами Космического центра Кеннеди.

Запуск Falcon 9, запланированный на рассвете в среду, станет девятой миссией SpaceX из Флориды в этом году и седьмой миссией, назначенной для сети Starlink в этом году. Это будет 23-й пользовательский запуск Starlink с мая 2019 года.

Для OneWeb запуск в среду станет пятым выделенным полетом «Союза» в созвездие OneWeb и первым в этом году.

SpaceX и OneWeb – конкуренты на рынке предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет из космоса. Другие компании, такие как Amazon и Telesat, развивают свои собственные группы спутникового Интернета, но ни одна из них не приступила к развертыванию рабочих космических аппаратов. Пока что SpaceX наиболее близка к коммерческому использованию, за ней следует OneWeb.

Деловые предприятия предназначены для отправки интернет-сигналов малообеспеченным сообществам, коммерческим и военным кораблям и самолетам, а также другим удаленным клиентам.

Вначале SpaceX сосредоточила свое внимание на рынке потребительского широкополосного доступа, но американские военные протестировали услуги Starlink. OneWeb подтвердила, что продает услуги правительствам и компаниям.

Используя собственный парк многоразовых ускорителей Falcon 9, SpaceX далеко обогнала OneWeb в запусках спутников. Но сеть Starlink SpaceX, которая летит ближе к Земле, требует больше спутников для предоставления глобальных услуг, чем флот OneWeb.

Сеть Starlink могла бы в конечном итоге насчитывать более 10 000 спутников, но первый транш Starlinks будет включать 1584 спутника, вращающихся на орбите в 341 миле (550 км) над Землей по трассам, наклоненным на 53 градуса к экватору.

Направляясь на северо-восток от мыса Канаверал, миссия Falcon 9 рано утром в среду доставит 60 плоских спутников от Starlink, каждый из которых весит около четверти тонны, на орбиту на высоте около 168 миль (271 километр) над Землей.

Первый этап Falcon 9 нацелен на вертикальную посадку на борт беспилотного корабля SpaceX «Конечно, я все еще люблю тебя», расположенного примерно в 400 милях (630 км) к северо-востоку от мыса Канаверал. Booster B1060 включен в инвентарь SpaceX и уже выполнил пять миссий.

Планируется, что шестьдесят спутников разделятся примерно через 64 ​​минуты после взлета, и космический корабль откроет солнечные панели и активирует двигательные системы на основе криптоновых ионов, чтобы инициировать выбросы и поднять орбиту, чтобы достичь созвездия, работающего на высоте 341 миля.

SpaceX строит свой спутник Starlink в Редмонде, штат Вашингтон.

SpaceX получила одобрение Федеральной комиссии по связи для около 12000 спутников Starlink на разных высотах и ​​милях, все в пределах нескольких сотен миль от планеты. Малая высота спутников позволяет обеспечить высокоскоростное соединение и малую задержку для клиентов, а также помогает обеспечить естественное возвращение космического корабля в атмосферу быстрее, чем если бы он улетал от Земли.

Starlink уже предлагает временную пробную услугу в высокоширотных регионах, таких как север США, Канада и Англия. Дальнейший запуск Starlink в этом году позволит расширить зону покрытия.

Ранее в этом месяце SpaceX объявила, что ее пилотная услуга Starlink скоро начнет достигать клиентов в Германии, Новой Зеландии и других регионах Великобритании, включая Уэльс, Шотландию, Северную Ирландию и северную Англию. SpaceX заявила, что эти регионы могут получить пробное обслуживание в «ближайшие недели».

SpaceX принимает предварительные заказы от потенциальных потребителей Starlink, которые могут заплатить 99 долларов, чтобы встать в очередь на услугу Starlink, когда она станет доступной в их районе. По словам SpaceX, для жителей юга США и других низкоширотных регионов это должно произойти к концу 2021 года.

После подтверждения клиенты будут платить 499 долларов за антенну и модем Starlink, плюс 50 долларов за доставку и транспортировку, сообщает SpaceX. Подписка будет стоить 99 долларов в месяц.

Запуск OneWeb поздно вечером в среду (по американскому времени) станет вторым заданием компании после завершения процедуры банкротства в прошлом году.

Лондонская компания планирует развернуть прототип из около 650 спутников с использованием 19 ракет “Союз”. OneWeb приобрела запуск космического корабля «Союз» для компании Arianespace, которая контролирует полеты «Союза» из Космического центра Гайаны. Через свою дочернюю компанию Starsem Arianespace также предоставляет услуги по запуску космических кораблей “Союз” с космодрома Байконур в Казахстане и с Восточного.

Эта миссия станет седьмым запуском с космодрома Восточный с момента ввода в строй новейшего российского космодрома в 2016 году. Космический центр Аморской области расположен на Дальнем Востоке России, недалеко от границы с Китаем.

Спутники OneWeb были созданы совместным проектом OneWeb и Airbus. Завод, на котором работает проект под названием OneWeb Satellites, расположен в Исследовательском парке недалеко от Космического центра Кеннеди во Флориде.

Ракета-носитель “Союз-2.1б” с 36 следующими спутниками OneWeb полетит к северу от Восточного и сбросит ракеты-носители первой ступени на жидком топливе примерно через две минуты после начала полета. Первая ступень ракеты, также известная как вторая ступень, сработает примерно за пять минут до того, как уступит место третьей ступени.

Через 9 минут 22 секунды на третьем этапе будет запущен разгонный блок российского производства «Фрегат» для выполнения последних маневров по выводу спутников OneWeb на полярную орбиту высотой около 279 миль (450 километров) с углом наклона 87,4 км. градусов.

Космические аппараты OneWeb разделятся на группы по четыре человека от распределительного корпуса, построенного RUAG Space в Швеции в течение двух с половиной часов, а последние спутники планируется развернуть в 2:38 утра по восточному стандартному времени (06:38 по Гринвичу).

Все серийно производимые спутники OneWeb весят примерно 325 фунтов (147,5 кг) и оснащены ксеноновыми ионными двигателями, антеннами Ku-диапазона и Ka-диапазона для связи с клиентами и наземными станциями, а также развертываемыми крыльями солнечных батарей. Спутники OneWeb будут использовать свои ионные двигатели, чтобы поднять высоту до 745 миль (1200 км) в течение следующих нескольких месяцев, поскольку диспетчеры будут оборудовать космический корабль для обслуживания.

OneWeb заявляет, что в этом и следующем году запланированы новые запуски, которые могут начать предлагать коммерческие интернет-услуги в некоторых регионах уже в 2021 году.

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