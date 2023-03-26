Спутниковые снимки вдохновляют художницу, борющуюся с русско-украинской войной

Экспериментируя с разнообразными средствами, мне нравится привлекать внимание к красоте и порядку в природе.

Мое искусство отражает мою веру в важность баланса наших животных инстинктов с нашими интеллектуальными устремлениями.

Традиционно источником вдохновения для моей работы были наблюдения за природой на нашей планете, но в последнее время меня увлекли изображения разных планет, которыми так щедро делится НАСА. Фотографии Марса особенно удивительны и завораживают. Именно это привело меня к новой работе «Наша красная планета».

Хотя я полностью поддерживаю научные исследования и надеюсь однажды сам отправиться на Марс, я ненавижу идею о том, что Луна или Марс могут быть использованы для получения ресурсов для наших нужд здесь, на Земле. Следовательно, название имеет иронический оттенок. Как мы думаем, что Марс — наша планета?

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Во время работы над картинами Марса в моей студии внешний мир становился все более неспокойным из-за различных политических событий и стихийных бедствий по всему миру. Одна из них — война на Украине, разрушительная — и — для меня — очень личная трагедия.

Я наполовину украинец, наполовину русский. Я знала и помню только любящие и заботливые отношения между людьми этих двух стран. У меня много счастливых воспоминаний из детства, проведенного в обеих странах.

Украина и Россия не только соседи, они тесно связаны, что делает эту войну ужасной трагедией на многих уровнях.

Если вы понимаете природу, вы понимаете, почему это происходит, но понимание того, почему это происходит, не делает ее менее болезненной. Я согласен с теми, кто считает, что этой войны можно было полностью избежать, и желает, чтобы все силы и ресурсы, которые тратятся на войну, вместо этого были направлены на дипломатическое решение конфликта. Много жизней уже потеряно и много разрушений, но мы все еще находимся в очень опасной эскалации.

Я мечтаю, чтобы эти страны, которые я люблю: США, Россия и Украина, стали друзьями.

Представьте мир.

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Горькая правда дала мне уверенность в том, что мое искусство создано для таких времен. Я представляю свою новую выставку «Наша красная планета: Анна Богатын Отт» в Художественном музее Делавэра как убежище, безопасное созерцательное пространство, которое все могут использовать для медитации и исцеления.

Некоторые из моих картин, такие как «Славная правда», представляют собой философские комментарии к тому, как пишется история и как представляются события. Эта работа направлена ​​на то, чтобы побудить зрителей задуматься о природе средств массовой информации и напомнить людям о необходимости быть осторожными, принимая новости за чистую монету.

Моя скульптура «Аварийное одеяло» подчеркивает тот факт, что на нашей «Красной планете» становится так жарко, что нам всем в любой момент может понадобиться аварийное одеяло, а ее мягко отражающая поверхность может навести на мысль, что лучший мир начинается внутри одного.

Новый тип винной живописи, созданный с использованием красного вина, вдохновленный древними письменами на свитках, примитивными ритуальными действиями и духовными медитативными практиками. Речь идет об установлении контакта посредством общения, в том числе невербального общения, а также о попытке понять, интегрировать и адаптировать восточные и западные культурные традиции. Корень этого интереса лежит в моем опыте жизни в разных странах и в моих попытках наладить контакт с людьми, с которыми у меня почти не было общего языка. Я считаю их визуальной поэзией. У зрителей это может вызвать личные воспоминания и чувство связи с большей группой.

В центре выставки я создал лабиринт, используя фотографии океанских волн. Надеюсь, посетители пойдут по созерцательной тропе к выставочному центру. Он направлен на то, чтобы повысить наше осознание своего тела и освободить наш разум от беспокойства и негативных мыслей. Когда наступает спокойствие, восприятие усиливается и открывает зрителю возможность ощутить целостность и единство со вселенной.

Когда я рисую, я чувствую себя свободным и умиротворенным. Путешествие по лабиринту отражает мой процесс рисования и является необходимой связью с результатом.

Искусство — это мой вклад в благополучие человечества. Во всей своей работе я стремлюсь создать мирный опыт, который может помочь нам сохранить нашу человечность в критических обстоятельствах. Я приглашаю вас провести некоторое время на нашей «Красной планете», чтобы использовать ее как убежище для медитации, исцеления и обретения мира и силы любить друг друга.

Художница-модельер украинского происхождения Анна Богатин Отт. Она делится своими мыслями о нашем отношении к космосу и нашей планете, а также о конфликте на ее родине, с нами на шоу «Наша Красная планета: Анна Богатын Отт» в Художественном музее Делавэра, открыта до 16 июля.

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