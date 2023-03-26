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Спутниковые снимки вдохновляют художницу, борющуюся с русско-украинской войной

26 марта, 2023
Marfa Fedoroa

Экспериментируя с разнообразными средствами, мне нравится привлекать внимание к красоте и порядку в природе.

Мое искусство отражает мою веру в важность баланса наших животных инстинктов с нашими интеллектуальными устремлениями.

Традиционно источником вдохновения для моей работы были наблюдения за природой на нашей планете, но в последнее время меня увлекли изображения разных планет, которыми так щедро делится НАСА. Фотографии Марса особенно удивительны и завораживают. Именно это привело меня к новой работе «Наша красная планета».

Хотя я полностью поддерживаю научные исследования и надеюсь однажды сам отправиться на Марс, я ненавижу идею о том, что Луна или Марс могут быть использованы для получения ресурсов для наших нужд здесь, на Земле. Следовательно, название имеет иронический оттенок. Как мы думаем, что Марс — наша планета?

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