Спутниковые снимки из космоса, показывающие извержение российского вулкана

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Извержение вулкана засыпало пеплом часть востока России

ИСТОРИЯ: Большие облака темного пепла поднялись над полуостровом Камчатка на Дальнем Востоке России после извержения одного из самых активных вулканов страны во вторник (11 апреля). — Девять утра, — сказала женщина под потемневшим небом. Пепел падает. «Извержение вулкана Шивлуч произошло вскоре после полуночи… и достигло своего пика примерно через шесть часов. Облако пепла от вулкана покрыло почти 42 000 квадратных миль, по данным Камчатского филиала Российской геофизической службы, и создало самый глубокий пепел в регионе. наблюдалось за 60 лет, и, возможно, событие вторника окажет большее влияние на климат, чем массивное извержение вулкана в Исландии в 2010 году, сказал Алексей Кокорин, специалист по климату WWF, в Исландии. маленькое охлаждение, может 0.1С, может меньше, может больше, никто не знает.До сих пор. В короткий срок — может на год, может помоложе, может постарше. Это небольшой эффект, но он имеет охлаждающий эффект. Примерно через 24 часа после первоначального взрыва у берегов Камчатки произошло землетрясение силой 5,8 балла, сообщила Геологическая служба США.Российские ученые назвали землетрясение афтершоком другого землетрясения 3 апреля. Команда, выпущенная на Камчатке, получила Красное уведомление для авиации, предупреждающее, что продолжающаяся вулканическая активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты за последние 10 000 лет.