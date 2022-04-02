Спутниковые снимки подтверждают уход российских войск из аэропорта Антонов под Киевом

71-летняя Людмила и 63-летний Виктор готовят еду у входа в подвал многоквартирного дома в осажденном Мариуполе, Украина, 30 марта. (Александр Ермошенко/Reuters)

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов описал сцену в осажденном портовом городе, где украинские власти все еще пытаются помочь находящимся внутри и эвакуировать мирных жителей, бегущих в близлежащие районы.

«Город полностью разрушен. Город как руины… нам грустно не из-за инфраструктуры, а из-за людей. Поэтому мы не знаем, как помочь нашим гражданам, которые страдают в городе», — сказал он Ане Кабрере из CNN. «Россия не допустит решения какой-либо гуманитарной проблемы, перенаправления любой гуманитарной помощи и эвакуации наших граждан на несколько дней».

Чиновник рассказал, как обстоят дела с эвакуацией и последними миссиями по эвакуации мариупольцев в близлежащие районы.

«Еще раз хочу дать понять, что гуманитарной помощи или эвакуации мирных жителей в Мариуполь нет решения», — сказал Орлов. «Речь идет об эвакуации мариупольцев в Бердянск, они находятся под Мариуполем. В это время мариупольцы в Бердянске и близлежащих селах».

«Так что эта миссия помогает нам, и мы смогли эвакуировать мариупольцев из Бердыни в Запорожье. Это очень хорошо. Это абсолютно необходимо», — сказал он, добавив, что эвакуировано 45 автобусов с более чем 2000 горожан, в том числе 710 детей.

По словам Орлова, для тех, кто все еще находится в Мариуполе, питание очень важно, поскольку группы помощи, в том числе Красный Крест, изо всех сил пытались добраться до города с продуктами и припасами.

Группа Международного комитета Красного Креста (МККК), направляющаяся в Мариуполь, заявила в пятницу, что не может добраться до осажденного города, чтобы помочь населению добраться до безопасного места. Группа планирует вернуться в осажденный город в субботу.

«Я не могу описать словами, какая жизнь в Мариуполе, — сказал он. Граждане «не могут есть… [it’s] У нас обычно есть три приема пищи, но три раза в неделю. Итак, мы едим по понедельникам, вторникам и пятницам. Так что мы даже не могли съесть много.

По оценкам Мариуполя, более 100 000 жителей все еще находятся в городе, и все они прячутся в надежде, что они будут в безопасности. Чиновник сказал, что граждане живут как «крысы».

«Они все живут под землей в укрытиях, где-то внизу бомбоубежища, поэтому есть шанс выжить, не погибнуть от авиаударов, ракет, снарядов», — сказал Орлов. «Они делят друг с другом немного еды, поэтому стакан воды в день, один или два пирожных, стакан супа днем ​​и стакан воды вечером и пирожное — это регулярные приемы пищи».

Орлов сказал, что сообщения о том, что русские насильно уводят жителей, в том числе детей, соответствуют действительности.

«В Мариупольском районе я имею в виду пригороды, которые временно оккупированы Россией. Они выгоняют отсюда людей и депортируют их», — сказал он.

Тем временем в местной больнице, по словам Орлова, находятся 2000 детей без родителей, чего не было бы до вторжения.

«Перед войной, до 24 февраля, мы всех сирот депортировали на украинскую территорию… Как и Мариуполь, у нас нет детей без родителей. Как можно как-то найти 2000 сирот? Значит, их родителей убили русские. [or] Они их разделили», — добавил он.

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