Спутниковые снимки раскрывают планы усиления на оккупированной Россией Украине – аналитики

Лондон — Согласно спутниковым снимкам и сообщениям ключевого союзника президента России Владимира Путина, в преддверии решающей зимы Россия строит массивные укрепления на оккупированной ею территории восточной Украины. Спутниковые снимки, предоставленные Planet Labs, показывают, что ведутся значительные работы по строительству траншеи на оккупированном Россией востоке. УкраинаПланируемой протяженностью около 120 миль.

На спутниковых снимках, сделанных 17 октября, видны укрепления этой линии обороны, начинающейся к югу от удерживаемой русскими Попасной в Луганской области. Анализ спутниковых изображений ABC News, наложенных на Google Earth, показал, что на эту дату его длина составляла 7,9 миль.

Участок траншей и укреплений западнее Бопасной 17 октября.

Еще один район укреплений в районе города Гирске был виден на спутниковых снимках от 6 октября. На изображении показаны два ряда бетонных блоков в форме пирамиды, за которыми следует большой ров-ловушка для транспортных средств, оба из которых замедляют движение танков и утяжеляют их. Машины.

Участок траншеи в Горском, Украина, 6 октября 2022 года. Планета Лабс Би-би-си

Аналитик Jane’s, поставщика военной разведки, сказал ABC News, что траншеи были «значительно больше и сложнее, чем большинство русских траншей, виденных на протяжении всей войны».

Ров назван «Линия Вагнера«После одноименной российской частной военной компании в российских СМИ. Основатель Вагнера, миллиардер Евгений Пригожин, заявил российскому изданию «Новый день», что за проектом стоит Вагнер.

Планы траншеи, опубликованные связанным с Пригожиным СМИ ФАН, показывают, что она будет простираться на север до Лисизанска, а затем направится на восток к границе с Россией. Если завершить в соответствии с этим планом, он пробежит около 120 миль.

Это амбициозный план, говорит аналитик Джейн.

Учитывая наступление Украины на востоке, «если русские попытаются его построить, это займет значительное количество времени, а этого времени у них нет».

Тем не менее, русские используют, по словам военных аналитиков, редкие и дорогие системы для рытья траншей, которые можно увидеть на видео, опубликованных ФАН. Это означает, что «города вблизи этих окопов русские генералы считают достойными их использования».

Завершенная линия пройдет через города, которые аналитики Jane’s называют стратегическими центрами, важными для достижения долгосрочных целей России в этой области: Попасная, Северодонецк, Лисичанск и Луганск. Но, защищая эти города, эксперты заявили, что линия фактически разделит Луганскую область на две части, каждая из которых в настоящее время удерживается Россией, а не на территории поддерживаемой Россией сепаратистской республики Луганск.

Полковник Сергей Сереватый, пресс-секретарь Восточного командования Украины, видит в этом свидетельство того, что война идет не по пути России.

«Тот факт, что они объявили и Луганскую, и Донецкую области Россией вообще и здесь, посреди этой территории, строят эту линию укреплений, — свидетельство их потерь», — сказал Сереватый ABC News.

Хотя «линия Вагнера» была защитным инструментом, Серевати подозревает, что у нее были и политические мотивы.

«Похоже, они хотят доказать, насколько для них важно, что они будут защищать эти территории до конца».

Юрий Зализняк из ABC News внес свой вклад в этот отчет.