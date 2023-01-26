Спутниковые снимки указывают на масштабы потерь группы российских наемников в Украине

Количество могил на кладбище, которым пользовался печально известный российский наемник Группа Вагнера Как показывают спутниковые снимки, за последние два месяца он вырос в геометрической прогрессии.

На фотографии, сделанной 24 января американским оборонным подрядчиком Maxar Technologies из Колорадо, видно как минимум 121 место захоронения на участке кладбища, предназначенном для бойцов частной военной компании.

На фотографии того же района, сделанной 24 ноября, видно около 17 могил, что указывает на то, что за два месяца их число увеличилось почти в семь раз, согласно анализу NBC News участка на окраине станицы Бакинская на юго-западе. Россия.

Явное расширение участка, расположенного примерно в 200 милях от границы с КрымЭто произошло после того, как в начале этого месяца Минобороны России задержало признание истребителей группы Вагнера за захват города солидарность На востоке Украины, который видел Одни из самых напряженных сражений войны.

Спутниковые снимки показывают увеличение количества могил на кладбище в Бакинской, Россия, с 24 ноября 2022 г. по 24 января 2023 г. (Спутниковый снимок © 2023 Maxar Technologies)

Евгений Пригожин, руководитель Группа Вагнера, он сказал, что солдаты его частной нерегулярной армии захватили город соляных шахт за два дня до официального объявления. Позже он понял, что русская армия «постоянно пыталась украсть победу Вагнера».

Пригожин, давний соратник российского президента Президент России Владимир Путин и бывший ресторатор, который вербовал бывших заключенных в качестве солдат по найму в Война России с Украинойи обещая награды и помилования за службу. Группа Вагнера ранее оказывала помощь российским военным во время конфликтов в Сирии и Ливии.

Признавая падение «Солидара» впервые в среду, Сергей Черватый, пресс-секретарь украинских сил на востоке, заявил, что силы его страны теперь отошли от города на заранее подготовленные оборонительные рубежи, «чтобы сохранить личный состав. «

Он добавил, что Украина нанесла российским солдатам «большие потери», сравнимые с «потерями агрессора в двух чеченских войнах».

История продолжается

NBC News не удалось независимо проверить это утверждение.

Кладбище наемников военной группы Вагнера в Баку, Россия. (протокол/телеграмма)

Две недели назад я сделал похожие аэрофотоснимки близлежащего города. Бахмут Он выявил разрушения разрушенных зданий и воронки от бомб в этом районе. Город стратегического значения, сравнивая одни и те же области, снятые в августе, а затем снова в январе. Эти изображения также были выпущены Maxar Technologies.

На прошлой неделе правительство США заявило, что назначит Группа Вагнера К»Крупная транснациональная преступная организацияи наложение дополнительных санкций на организацию и ее сеть поддержки.

Группа Вагнера не прокомментировала спутниковые снимки и видео.

Эта статья была первоначально опубликована NBCNews.com