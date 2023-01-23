Спутниковый интернет Starlink от SpaceX прошел испытания в полевых условиях в Антарктиде.

Сеть SpaceX Starlink продолжает успешно работать в Антарктиде, самом южном ледяном континенте Земли, и распространилась далеко за пределы станции Мак-Мердо.

Компания сообщила об этом впервые. Starlink достиг Антарктиды в рамках эксперимента Национального научного фонда в сентябре 2022 года. Эта веха также ознаменовала появление Интернета через спутник Все семь континентов.

Мы протестировали Starlink на файле @твит Полевой лагерь в Антарктиде и @нсф Сейчас он проходит испытания на станции Мак-Мердо (население 800+)! Приятно видеть, как этот и другие способы высокоскоростной связи могут улучшить наши коммуникации и изменить то, как мы занимаемся наукой на льду!

🇦🇶📡🛰❄️ pic.twitter.com/bPopsl42bH — Питер Нефф (@icy_pete) 22 января 2023 г.

серия лазеров

Только около 5% из примерно 3400 действующих спутников Starlink, находящихся в настоящее время на орбите, обеспечивают покрытие Антарктиды (и Северного полюса). В настоящее время у SpaceX есть файлы 181 спутник на полярной орбите на рабочих орбитах, обеспечивая приличное покрытие в полярных регионах. Но это только треть созвездия SpaceX Starlink Gen1 из 520 полярных спутников будет завершена одновременно, а это означает, что на данный момент покрытие, вероятно, будет неравномерным.

Эти полярные спутники также должны использовать оптические (лазерные) линии связи для подключения пользователей Антарктики к наземным станциям за сотни или тысячи миль, поскольку на огромном и малонаселенном континенте нет наземных станций Starlink. Вместо этого пользователи подключаются к Интернету через космический лазер, который направляет их связь с наземными станциями в Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии и других близлежащих регионах.

Каждый спутник Starlink V1.5 содержит несколько станций лазерной связи, которые позволяют созвездию создавать ячеистую сеть в космосе и достигать даже самых удаленных пользователей. (спейсекс)

Изучение древнейшего льда на Земле

общая цель Старейший центр ледовых исследований (COLDEX) Полевой эксперимент помогает Starlink найти самый старый лед на Земле. Этот древний лед позволяет ученым заглянуть на десятки тысяч, сотни тысяч или даже миллионы лет назад в прошлое Земли. Что наиболее важно для современности, лед может содержать поразительно подробную информацию об истории климата Земли.

Такие исследователи, как доктор Нефф, собирают образцы ледяных кернов, пробурив много миль в ледяных щитах Антарктиды. После тщательного извлечения, упаковки и отправки самолетами в лаборатории по всему миру данные, извлеченные из этих ледяных кернов, могут рассказать исследователям, как Земля в прошлом реагировала на серьезные и незначительные изменения климата. Информация о том, как они реагировали и действовали ранее, помогла ученым во всем мире почти с уверенностью определить, что антропогенные выбросы парниковых газов вызывают относительно быстрый рост средней глобальной температуры. Дополнительные исследования, такие как проводимое сейчас, могут помочь определить, каких изменений мы можем ожидать, когда климат потеплеет; Позволить городам, странам и человечеству в целом подготовиться к худшему, пытаясь (надеюсь) его предотвратить. эти результаты.

Колдекс Начались полевые испытания Starlink В начале декабря 2022 года. Не совсем ясно, продолжаются ли эти испытания, но доктор Питер Нефф в любом случае настроен оптимистично. В твите от 21 января адъюнкт-профессор и директор полевых исследований сказал, что он был взволнован, «увидев, как [Starlink] и другие высокоскоростные режимы связи могут быть расширены [science] Телекоммуникации [and]… меняя то, как мы занимаемся наукой о сноуборде».

Поиск баланса

До сих пор Национальный научный фонд участвовал в двух экспериментах Starlink в Антарктиде и оказался в уникальном положении. Посредством финансирования и других средств правительственное агентство помогает проверить возможности сети SpaceX и выяснить, как она может принести пользу науке (и улучшить жизнь) в самых суровых условиях на Земле. В то же время NSF играет своего рода надзорную роль над другими аспектами созвездия SpaceX Starlink.

По большей части эти отношения были сбалансированными, и SpaceX очень громко и с удовольствием сотрудничала. Даже без каких-либо явных юридических требований SpaceX внесла значительные изменения в свои спутники и продолжает экспериментировать со способами сделать это. уменьшить его яркость Земные наблюдатели и ограничить их влияние на астрономию. Однако решение FCC привязать SpaceX к следующему поколению Лицензия Starlink Gen2 Constellation Своим сотрудничеством с NSF она дала агентству последнее Еще немного регулирующего органа чем это было раньше.

Возможно, это заставляет NSF (или исследователей, финансируемых NSF) участвовать в тестировании способности Starlink утилита Наука важнее. Зная о влиянии возможности доступа к широкополосному Интернету в полевых условиях и в отдаленных кемпингах, NSF должен лучше подходить для проведения анализа затрат и выгод, необходимого для определения того, насколько приемлемым является воздействие (на ночное небо и астрономию) на окружающую среду. отношение к преимуществам, которые он может предоставить.

Спутниковый интернет Starlink от SpaceX прошел испытания в полевых условиях в Антарктиде.













