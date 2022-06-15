Спутник зафиксировал мощный взрыв метана на российской угольной шахте

Берлин — Частная компания, которая использует спутники для обнаружения источников выбросов метана по всему миру, заявила в среду, что обнаружила один из крупнейших искусственных выбросов мощного парникового газа, который когда-либо наблюдался, исходящий из угольной шахты в России в начале этого года.

Монреальская компания GHGSat сообщила, что 14 января один из ее спутников, известный как «Хьюго», наблюдал 13 шлейфов метана на шахте «Распадская» в Сибири. Вероятно, в результате аварии в атмосферу в космос было выброшено около 90 метрических тонн метана. час, подсчитала компания.

«Это было действительно драматическое возрождение», — сказал Ассошиэйтед Пресс Броуди Уайт, директор по энергетике, свалкам и шахтам в GHGSat.

Сокращение выбросов метана от предприятий, работающих на ископаемом топливе, стало приоритетом для правительств, стремящихся к быстрым и эффективным действиям против изменения климата. Это потому, что метан является мощным улавливающим тепло газом, уступающим только углекислому газу, который дольше остается в атмосфере.

GHGSat заявила, что шлейфы, обнаруженные на Распадской, могли быть подожжены намеренно, в качестве меры безопасности, поскольку газ может просочиться из шахт и воспламениться с потенциально смертельным исходом. В 2010 году на этой шахте в результате двух взрывов метана и пожара погиб 91 человек, что стало одной из самых страшных катастроф постсоветского периода.

Компании могут предотвратить неконтролируемый выброс метана с помощью лучших практик. Захваченный газ можно сжигать в качестве топлива, уменьшая его парниковый эффект.

GHGSat сообщил, что в последующие недели измерял другие шлейфы над шахтой во время последующих мостов, хотя они не достигли того же показателя «суперэмиссии», который наблюдался 14 января.

«Даже если это было в течение короткого периода времени, это возрождение не займет много времени, чтобы стать значительным», — сказал Уайт.

Манфреди Кальтаджироне, возглавляющий Международную обсерваторию выбросов метана Программы ООН по окружающей среде, сказал, что ему неизвестно о каких-либо больших выбросах метана из угольных шахт.

«Если бы это событие было результатом накопления метана, который затем высвобождался сразу, а не в течение нескольких дней, воздействие на окружающую среду было бы таким же, как если бы это был меньший шлейф, который будет высвобождаться непрерывно в течение нескольких дней», — сказал Кальтаджироне, который был не участвует в мониторинге GHGSat.

«Но с точки зрения безопасности это вызывает беспокойство», — сказал он, сославшись на недавние взрывы мин в Польше, в результате которых погибли 13 человек.

Тем не менее, запуск, вероятно, был бы очень редким событием, иначе другие спутники для измерения метана также зафиксировали бы его, сказал Кальтаджироне.

GHGSat заявила, что уведомила оператора шахты «Распадская» о своих выводах, но не получила ответа. Оператор также не ответил на запрос о комментарии от Associated Press.

В последние годы на орбиту было запущено несколько частных и государственных спутников, которые помогают выявлять утечки метана и повышать осведомленность о рисках, которые они представляют для климата и здоровья людей.

В результате одной из самых распространенных утечек метана в Соединенных Штатах произошел взрыв в хранилище природного газа в Калифорнии в 2015 году, который вызвал тошноту у жителей долины Сан-Фернандо и привел к эвакуации 8000 домов.

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