Спящий режим, когда Android подбирает демонстрационные версии, которые его поддерживают – Android 12 еще не вышел

Для многих Android 12 он материал вы Во-первых, все остальные функции и улучшения играют второстепенную роль после новых (и очень привлекательных). динамические особенности и язык дизайна. Google Ранее Обновлять Некоторый от нее Программы Чтобы воспользоваться преимуществами новых изменений, но один предприимчивый разработчик взял частично недокументированные и не окончательные API в свои руки. Спи как Android Скоро появится бета-версия приложения с поддержкой Material You для Android 12, и вы можете загрузить ее за несколько дней отсюда.

Urbandroid, разработчик Sleep as Android, обычно находится на грани внесения изменений в программное обеспечение Android. Приложение часто обновляется, чтобы использовать новые функции по мере их появления, и Google сделал именно это. Известно, что она даже вносила изменения Со входом Urbandroid. Поэтому неудивительно, что разработчик опередил кривую в появлении материалов, поддерживающих его, почти одновременно с более широким развертыванием этой функции в Android 12 Beta 3 только вчера. Однако разработчик сообщает нам, что новые API задокументированы лишь частично и еще не окончательно, что на практике означает, что реализация того, что вы можете реализовать в настоящее время, может быть прекращена или изменена до того, как Android 12 выйдет на стабильную версию позже в этом году.

Но, тем временем, новый Sleep as Android – это очень горячая тема динамической поддержки и достойная модель, на которую могут обратить внимание другие разработчики при реализации собственной поддержки.

По словам разработчика, новая бета-версия приложения составляет около 99% материалов, разработанных вами, с использованием преимуществ многократной яркости и насыщенности цвета акцента, выбранного системой на основе вашего фона – хотя он не отображается для поддержки нескольких различных акцентных цветов для некоторых материалов, которые используются в системных битах. (Насколько мне известно, это может быть ограничением текущих нетерминальных API)

Привлекательные новые динамические функции простираются от графиков и графиков в различных разделах, в которых они используются, до циферблатов, которые показывают степень вашего сна и связанные шкалы, как в светлых, так и в темных темах. Читаемость и удобство использования сохраняются, и данные часто легко анализировать с первого взгляда, хотя некоторые комбинации цветов с более светлыми темами могут сделать это Маленький Текст трудно читать. Но это все еще бета-версия, и даже на скриншотах выше показаны некоторые части приложения, которые не полностью поддерживают новую цветовую схему. Ожидайте, что со временем это будет хотя бы немного изменено.

Насколько мы можем судить, функциональность в этой последней версии не изменилась, но это кажется очевидным. Это делает Sleep as Android одним из первых сторонних приложений, получивших поддержку новых динамических функций Google, опередив как финальную версию соответствующего API, так и статическое приложение Android 12.

Разработчик Urbandroid Петр Налевка сказал мне, что теперь Google сделал возможным продвигать приложения, ориентированные на Android 12, в Play Store, поэтому в ближайшие дни будет выпущена бета-версия с этими изменениями. А пока вы можете получить Ранний взгляд на текущую версию, скачав ее здесь (Предупреждение о прямом скачивании).