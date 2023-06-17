Сравнение Starfield показывает понижение по сравнению с бета-версией 2022 года при улучшении освещения

Раннее сравнительное видео Starfield, в котором демонстрация 2022 года сравнивается с демонстрацией 2023 года, было выпущено на прошлой неделе на Xbox Showcase.

На прошлой неделе Xbox и Bethesda выпустили расширенный обзор грядущего Starfield, демонстрирующий сражения, исследования и разнообразные миры игры. В прошлом году Microsoft и Bethesda выпустили первый трейлер игры, а ютубер Cycu1 Выпущено сейчас Сравнительное видео двух геймплейных роликов. Из этого раннего сравнения становится ясно, что Bethesda работала над значительным улучшением освещения, окружающей среды и общей атмосферы в игре по сравнению с прошлым годом, но уровень детализации персонажей, похоже, был снижен. Этот низкий уровень детализации особенно заметен в волосах на лице и глазах.

Посмотрите сравнительное видео ниже и оцените сами.

Как было подтверждено на прошлой неделе, Starfield будет работать со скоростью 30 кадров в секунду как на Xbox Series X, так и на Xbox Series S. По словам главы Xbox Фила Спенсера, это технический выбор команды разработчиков. «Это творческий выбор», — сказал Спенсер в интервью GiantBomb. «Очевидно, что у нас есть игры, которые работают на платформе с разрешением 4K/60. Это не проблема платформы, это творческое решение».

На Xbox Series X игра будет работать в разрешении 4K, а на Xbox Series S — в разрешении 1440p. Однако, что интересно, цифровой веб-сайт Eurogamer предположил, что исходное разрешение игры относительно низкое для Series X с внутренним разрешением около 1296p, которое было временно повышено до 4K.

Для тех, кто играет на ПК и хочет узнать, смогут ли они играть в Starfield, обязательно ознакомьтесь с минимальными и рекомендуемыми требованиями игры к ПК здесь.

Starfield запускается по всему миру 6 сентября для Xbox Series X | С и ПК. По словам Microsoft и Bethesda, игра запустится с меньшим количеством ошибок, чем любая другая игра от Bethesda.

«У нас есть огромное количество людей, играющих в Starfield внутри компании». Мэтт Ботти из Xbox сказал на прошлой неделе. Работая с Тоддом и командой, я вижу количество ошибок, и только по цифрам, если бы Starfield вышла сегодня, у Starfield действительно было бы наименьшее количество ошибок из всех игр, которые когда-либо выпускала Bethesda. заканчивается десять лет спустя, вы начинаете думать о других вещах, которые они сделали с игрой. Я думаю, что со временем в игре откроется потенциал, когда люди во всем разберутся».