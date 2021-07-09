Сражался ли Красный Страж с Капитаном Америкой? Мы спросили режиссера и звезды «Черной вдовы»

Сгни в русской тюрьме Как Алексей Шостаков играет заносчивого, заносчивого, заросшего Странные вещи Звезда Дэвид Харбор провел последние несколько лет своей жизни. Представлен в новом фильме Marvel Черная вдоваЭтот преданный патриот был особой русской версией Капитана Америки, известной как Красный Страж.
Но в отличие от Стива Роджерса, которого увековечивают и чествуют в национальных музеях, Красный Страж – это реликвия Советского Союза. И в наши дни он склонен рассказывать истории о борьбе с одиноким хранителем свободы – Но так ли он?
Если бы нужно было делать расчеты – как другой заключенный в Черная вдова Он знает – Алексей явно никогда бы не обменялся кулаками со Стивом Роджерсом. В конце концов, Капитан Америка провел десятилетия в ледяной корке, упав в 1945 году и проснувшись в 2011 году, согласно графику кинематографической вселенной Marvel. (Капитан Америка: Первый мститель, Where Steve Awakens into the 21st Century, выпущено в 2011 году.)
«Я скажу, что это абсолютно правильно, 100 процентов. ”
Итак, с кем был Красный Хранитель, с которым он враждовал в 70-х и 80-х годах? Был ли он на самом деле Капитаном Америкой, или Красный Страж был большим красным лжецом? У Дэвида Харбора и режиссера Кейт Шортленд есть свои ответы, и они раскрыли их в интервью обратный.
Кто такая красная гвардия?
Красный Страж – это не изобретение Черная вдова. Он был создан в 1967 году тяжеловесами комиксов Роем Томасом и Джоном Буссима, чтобы стать российским соперником Капитана Америки с аналогичными способностями.
В непонятной части канона, персонаж Алексея Лебедева впервые носил мантию во время Второй мировой войны, где он сражался вместе с Капитаном Америкой (Нет Стив Роджерс, но заменивший Стива Уильяма Неслунда). Однако его рассказы были позже опубликованы в 1991 г. (Намюр, Ежегодник подводников # 1) Как отчет авторов Marvel, чтобы добавить больше предыстории к его истории.
«Вторым» красногвардейцем стал Алексей Шостаков. В отличие от фильма, Алексей был летчиком-испытателем и агентом КГБ, который прошел обучение на Красного Стража и был женат на Наташе (также известной как Черная Вдова). Фальшивый отец Наташи не выполнял секретную миссию, как рассказывается в MCU.
И да, он сражался с Капитаном Америкой в комиксах, особенно во втором появлении комиксов в комиксе. Мстители Выпуск №44.
Сражался ли Красный Страж с Капитаном Америкой в MCU?
Харбор и Шортленд предлагают несколько разные ответы.
«Я бы сказал, что это абсолютно правильно, на 100 процентов», – говорит Харбор. обратный.
В ответе Харбора присутствует не только приближение, но и запах веселого сарказма. Но актер также искренне считает, что Алексей так думает, и это все, что имеет значение.
«Отчасти в Алексее забавно то, что меня не интересовала реальность», – говорит актер. «Он даже не знает, что лжет».
Харбор, который был действующим характерным актером до того, как сыграл Джима Хоппера в успехе Netflix. Странные вещиОн говорит, что сыграл кучу лгущих персонажей. «Иногда, как актеру, мне нужно знать правду, потому что я буду знать [if] Персонаж врет. Но Алексей просто считает, что это правда ».
Режиссер Кейт Шортленд считает, что «оба» верны: и Алексей лжет, и говорит правду. Шортленд скрывает, есть ли реальный ответ.
«Я хочу увидеть Алексея и Капитана Америку вместе», – говорит Шортленд. «Если мы увидим их вместе сейчас, я думаю, мы знаем, что произойдет. Я не хочу видеть, как Алексий открывает штаны. Думаю, именно это и произойдет. Вы найдете этого маленького ребенка в углу, плачущего глазами. вне.”
Харбор добавляет, что Алексей склонен к замешательству по неизвестным причинам.
«В этом есть что-то, путаница, из-за которой люди верят своей лжи до такой степени, что даже столкнувшись с реальностью, они не могут ее обработать», – объясняет он. “Не имеет смысла [to them]. Я думаю, что Алексей почти такой же. Он живет этим фактом совершенно независимо от того, что другие видели или слышали ».
Что это значит для MCU
Хотя Харбор и Шортленд отказываются дать юридический ответ – на данный момент – вопрос, возможно, более интересен. Алексей думает, что дрался с Капитаном Америкой? Ага. Но правда ли, что Капитан Америка был вне суда, когда Алексей был Красным Стражем? Да, тоже.
Здесь я прибегаю к своей теории фанатов и предлагаю два возможных объяснения:
1. Алексей борется со Стивом Роджерсом, который сбивается с пути.
Помните, когда Стив Роджерс вернулся во времени в конце Мстители: Финал Ставить все Камни Бесконечности в нужное время? Помни как это Я остался там В прошлом?
Хотя маловероятно, что Стив встретил Алексея, возвращающего Камни Бесконечности – хотя Мстители я сделал Возьмем Тессеракт 1970-х, в котором Стив мог столкнуть Стива с более молодым, более зеленым Красным Стражем – также возможно, что Стив встретил Алексея спустя годы после того, как Стив поселился с Пегги. На протяжении истории Стив много раз носил свой костюм для секретных миссий?
Вместо этого…
2. Есть новый Капитан Америка Путешествие во времени
Вторая интерпретация может быть подготовлена для будущей истории, которая еще не была раскрыта. что, если Алексей действительно дрался с Капитаном Америкой, который по какой-то причине заблудился или отправился в прошлое?
Хотя это может быть Сэм Уилсон или, не дай Бог, Джон Уокер, важно то, что Алексей честен, когда говорит, что дрался с Капитаном Америкой. Он просто не дрался со Стивом Роджерсом (и не знал, что это не он). Таким образом, обе вещи верны одновременно. Алекси не лжет, когда говорит, что дрался с Капитаном Америкой, но люди не ошибаются, когда говорят ему, что Кэпа нет рядом.
Если это так, это только вызывает больше вопросов: кто это Этот капитан Америка? И почему они борются с Красным Стражем? Поскольку Камни Бесконечности исчезли, а Фаза 4 не представляет угрозы на уровне Перекрестка, действительно неизвестно, что Marvel планирует на будущее.
К сожалению, мы не путешественники во времени.
Черная вдова Сейчас его показывают в кинотеатрах и транслируют по Disney + Premier Access.