Сражался ли Красный Страж с Капитаном Америкой? Мы спросили режиссера и звезды «Черной вдовы»

Сгни в русской тюрьме Как Алексей Шостаков играет заносчивого, заносчивого, заросшего Странные вещи Звезда Дэвид Харбор провел последние несколько лет своей жизни. Представлен в новом фильме Marvel Черная вдоваЭтот преданный патриот был особой русской версией Капитана Америки, известной как Красный Страж.

Но в отличие от Стива Роджерса, которого увековечивают и чествуют в национальных музеях, Красный Страж – это реликвия Советского Союза. И в наши дни он склонен рассказывать истории о борьбе с одиноким хранителем свободы – Но так ли он?

Если бы нужно было делать расчеты – как другой заключенный в Черная вдова Он знает – Алексей явно никогда бы не обменялся кулаками со Стивом Роджерсом. В конце концов, Капитан Америка провел десятилетия в ледяной корке, упав в 1945 году и проснувшись в 2011 году, согласно графику кинематографической вселенной Marvel. (Капитан Америка: Первый мститель, Where Steve Awakens into the 21st Century, выпущено в 2011 году.)

«Я скажу, что это абсолютно правильно, 100 процентов. ”

Итак, с кем был Красный Хранитель, с которым он враждовал в 70-х и 80-х годах? Был ли он на самом деле Капитаном Америкой, или Красный Страж был большим красным лжецом? У Дэвида Харбора и режиссера Кейт Шортленд есть свои ответы, и они раскрыли их в интервью обратный.

Кто такая красная гвардия?

а Черная вдова Постер фильма “Красный страж”. чудо

Красный Страж – это не изобретение Черная вдова. Он был создан в 1967 году тяжеловесами комиксов Роем Томасом и Джоном Буссима, чтобы стать российским соперником Капитана Америки с аналогичными способностями.

В непонятной части канона, персонаж Алексея Лебедева впервые носил мантию во время Второй мировой войны, где он сражался вместе с Капитаном Америкой (Нет Стив Роджерс, но заменивший Стива Уильяма Неслунда). Однако его рассказы были позже опубликованы в 1991 г. (Намюр, Ежегодник подводников # 1) Как отчет авторов Marvel, чтобы добавить больше предыстории к его истории.

«Вторым» красногвардейцем стал Алексей Шостаков. В отличие от фильма, Алексей был летчиком-испытателем и агентом КГБ, который прошел обучение на Красного Стража и был женат на Наташе (также известной как Черная Вдова). Фальшивый отец Наташи не выполнял секретную миссию, как рассказывается в MCU.

И да, он сражался с Капитаном Америкой в ​​комиксах, особенно во втором появлении комиксов в комиксе. Мстители Выпуск №44.

Капитан Америка сражается с Красным рейнджером в Мстители № 44. Искусство Джона Буссима. Комиксы Marvel

Сражался ли Красный Страж с Капитаном Америкой в ​​MCU?

Харбор и Шортленд предлагают несколько разные ответы.

«Я бы сказал, что это абсолютно правильно, на 100 процентов», – говорит Харбор. обратный.

В ответе Харбора присутствует не только приближение, но и запах веселого сарказма. Но актер также искренне считает, что Алексей так думает, и это все, что имеет значение.

«Отчасти в Алексее забавно то, что меня не интересовала реальность», – говорит актер. «Он даже не знает, что лжет».

Харбор, который был действующим характерным актером до того, как сыграл Джима Хоппера в успехе Netflix. Странные вещиОн говорит, что сыграл кучу лгущих персонажей. «Иногда, как актеру, мне нужно знать правду, потому что я буду знать [if] Персонаж врет. Но Алексей просто считает, что это правда ».

Врет ли Алексей Шостаков, известный как Красный Страж, о битве с Капитаном Америкой в Черная вдова? Студия Marvel

Режиссер Кейт Шортленд считает, что «оба» верны: и Алексей лжет, и говорит правду. Шортленд скрывает, есть ли реальный ответ.

«Я хочу увидеть Алексея и Капитана Америку вместе», – говорит Шортленд. «Если мы увидим их вместе сейчас, я думаю, мы знаем, что произойдет. Я не хочу видеть, как Алексий открывает штаны. Думаю, именно это и произойдет. Вы найдете этого маленького ребенка в углу, плачущего глазами. вне.”

Харбор добавляет, что Алексей склонен к замешательству по неизвестным причинам.

«В этом есть что-то, путаница, из-за которой люди верят своей лжи до такой степени, что даже столкнувшись с реальностью, они не могут ее обработать», – объясняет он. “Не имеет смысла [to them]. Я думаю, что Алексей почти такой же. Он живет этим фактом совершенно независимо от того, что другие видели или слышали ».

Что это значит для MCU

Хотя Харбор и Шортленд отказываются дать юридический ответ – на данный момент – вопрос, возможно, более интересен. Алексей думает, что дрался с Капитаном Америкой? Ага. Но правда ли, что Капитан Америка был вне суда, когда Алексей был Красным Стражем? Да, тоже.

Здесь я прибегаю к своей теории фанатов и предлагаю два возможных объяснения:

Мы до сих пор не видели, как Стив Роджерс вернул все Камни Бесконечности. Встречался ли он с Алексеем во время его миссии? Марвел / Дисней / Кобаль / Shutterstock

1. Алексей борется со Стивом Роджерсом, который сбивается с пути.

Помните, когда Стив Роджерс вернулся во времени в конце Мстители: Финал Ставить все Камни Бесконечности в нужное время? Помни как это Я остался там В прошлом?

Хотя маловероятно, что Стив встретил Алексея, возвращающего Камни Бесконечности – хотя Мстители я сделал Возьмем Тессеракт 1970-х, в котором Стив мог столкнуть Стива с более молодым, более зеленым Красным Стражем – также возможно, что Стив встретил Алексея спустя годы после того, как Стив поселился с Пегги. На протяжении истории Стив много раз носил свой костюм для секретных миссий?

Вместо этого…

Вернется ли Сэм Уилсон в прошлое в Фазе 4, чтобы сразиться с Красным Стражем? Джон Уокер? Студия Marvel

2. Есть новый Капитан Америка Путешествие во времени

Вторая интерпретация может быть подготовлена ​​для будущей истории, которая еще не была раскрыта. что, если Алексей действительно дрался с Капитаном Америкой, который по какой-то причине заблудился или отправился в прошлое?

Хотя это может быть Сэм Уилсон или, не дай Бог, Джон Уокер, важно то, что Алексей честен, когда говорит, что дрался с Капитаном Америкой. Он просто не дрался со Стивом Роджерсом (и не знал, что это не он). Таким образом, обе вещи верны одновременно. Алекси не лжет, когда говорит, что дрался с Капитаном Америкой, но люди не ошибаются, когда говорят ему, что Кэпа нет рядом.

Если это так, это только вызывает больше вопросов: кто это Этот капитан Америка? И почему они борются с Красным Стражем? Поскольку Камни Бесконечности исчезли, а Фаза 4 не представляет угрозы на уровне Перекрестка, действительно неизвестно, что Marvel планирует на будущее.

К сожалению, мы не путешественники во времени.