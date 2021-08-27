Среди афганского хаоса миссия ЦРУ, которая продлится долгие годы

Высокопоставленный сотрудник разведки сказал, что новая миссия ЦРУ будет уже. Ему больше не нужно будет защищать тысячи солдат и дипломатов, а вместо этого он будет сосредоточен на выслеживании террористических групп, которые могут совершать атаки за пределами Афганистана. Но быстрый уход США разрушил сети агентства, и, по словам нынешних и бывших официальных лиц, шпионам, вероятно, придется восстановить их и управлять источниками из-за границы.

США также придется иметь дело с проблемными партнерами. как пакистан, чья беспрецедентная способность играть на обеих сторонах поля битвы разочаровала поколения американских лидеров.

Сказал Уильям Дж. Бернс, директор агентства, готов собирать информацию и проводить операции издалека или «за горизонтом», но весной он сказал законодателям, что возможности агентов по сбору разведданных и реагированию на угрозы будут уменьшены. “Это просто факт”, – сказал г-н Бернс, который на этой неделе приехал в Кабул для секретных переговоров с талибами..

Высокопоставленный сотрудник разведки признал проблемы, с которыми сталкивается ЦРУ в Афганистане, добавив, что агентство не начинало с нуля. Я давно предсказывал крах афганского правительства и победу талибов, и как минимум с июля предсказывал это. Предупредить, что они могут прийти раньше, чем ожидалось.

В дни после терактов 11 сентября сотрудники ЦРУ первыми встретили боевиков афганской милиции. Агентство продолжало добиваться успехов в Афганистане, безжалостно охотясь и убивая боевиков «Аль-Каиды», что было его основной миссией в стране после 11 сентября.

Он создал обширную сеть информаторов, которые встречались с должностными лицами своих агентств в Афганистане, а затем использовали эту информацию для нанесения ударов беспилотниками по подозреваемым террористам. Агентство не позволило «Аль-Каиде» использовать Афганистан в качестве базы для начала широкомасштабного нападения на Соединенные Штаты, как это было во время событий 11 сентября.

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Но это разделение стоило жизни и репутации. По меньшей мере 19 человек были убиты в Афганистане – это число превзошло только потери агентства во время войны во Вьетнаме. Ряд военизированных активистов Он умрет позже, сражаясь с Исламским государством., что является признаком того, насколько далеко зашла исходная миссия. Последним агентом ЦРУ, погибшим в Афганистане, был бывший разведчик морской пехоты, убитый в перестрелке в мае 2019 года, что стало мрачным окончанием конфликта.