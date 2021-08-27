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Среди афганского хаоса миссия ЦРУ, которая продлится долгие годы

27 августа, 2021
Toma Kulikov

Высокопоставленный сотрудник разведки сказал, что новая миссия ЦРУ будет уже. Ему больше не нужно будет защищать тысячи солдат и дипломатов, а вместо этого он будет сосредоточен на выслеживании террористических групп, которые могут совершать атаки за пределами Афганистана. Но быстрый уход США разрушил сети агентства, и, по словам нынешних и бывших официальных лиц, шпионам, вероятно, придется восстановить их и управлять источниками из-за границы.

США также придется иметь дело с проблемными партнерами. как пакистан, чья беспрецедентная способность играть на обеих сторонах поля битвы разочаровала поколения американских лидеров.

Сказал Уильям Дж. Бернс, директор агентства, готов собирать информацию и проводить операции издалека или «за горизонтом», но весной он сказал законодателям, что возможности агентов по сбору разведданных и реагированию на угрозы будут уменьшены. “Это просто факт”, – сказал г-н Бернс, который на этой неделе приехал в Кабул для секретных переговоров с талибами..

Высокопоставленный сотрудник разведки признал проблемы, с которыми сталкивается ЦРУ в Афганистане, добавив, что агентство не начинало с нуля. Я давно предсказывал крах афганского правительства и победу талибов, и как минимум с июля предсказывал это. Предупредить, что они могут прийти раньше, чем ожидалось.

В дни после терактов 11 сентября сотрудники ЦРУ первыми встретили боевиков афганской милиции. Агентство продолжало добиваться успехов в Афганистане, безжалостно охотясь и убивая боевиков «Аль-Каиды», что было его основной миссией в стране после 11 сентября.

Он создал обширную сеть информаторов, которые встречались с должностными лицами своих агентств в Афганистане, а затем использовали эту информацию для нанесения ударов беспилотниками по подозреваемым террористам. Агентство не позволило «Аль-Каиде» использовать Афганистан в качестве базы для начала широкомасштабного нападения на Соединенные Штаты, как это было во время событий 11 сентября.

Но это разделение стоило жизни и репутации. По меньшей мере 19 человек были убиты в Афганистане – это число превзошло только потери агентства во время войны во Вьетнаме. Ряд военизированных активистов Он умрет позже, сражаясь с Исламским государством., что является признаком того, насколько далеко зашла исходная миссия. Последним агентом ЦРУ, погибшим в Афганистане, был бывший разведчик морской пехоты, убитый в перестрелке в мае 2019 года, что стало мрачным окончанием конфликта.

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