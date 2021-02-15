Средство разработчика Control только что получило рекордный финансовый год, не выпуская игру

Remedy более чем удвоила свою операционную прибыль в 2020 году, достигнув рекордного финансового года, несмотря на то, что игры не были запущены. Самый последний финансовый отчет За двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года, годовая выручка выросла на 30% до 41,1 миллиона евро. Операционная прибыль составила 13,2 млн евро, что более чем вдвое превышает 6,5 млн евро, достигнутые в 2019 году.

Эти цифры делают 2020 год историческим, рекордным годом для финского разработчика. Все это было сделано без выпуска новой игры. Вместо этого успех пришел за счет продолжающихся продаж Control. В 2020 году Remedy запустила игру на дополнительных платформах, таких как Steam, Xbox Game Pass и облачные сервисы, а издание Ultimate Edition было опубликовано 505 Games, в котором было представлено обновление следующего поколения для консольных игроков. Хотя в 2020 году не было выпущено никаких новых игр, Remedy выпустила расширения для Control, включая AWE, которые соединили воедино сюжетные линии, разделяемые Control и Alan Wake.

Вы играли в контроль? Да Нет

С окончанием рекордного года Remedy уверенно движется к тяжелому 2021 году. Компания недавно заключила сделку с новым издательским брендом Epic Games, с которым она будет выпускать игру AAA и небольшой проект как для консоли, так и для ПК.

Кроме того, Remedy также работает с Smilegate над однопользовательской кампанией для своего эксклюзивного шутера для Xbox CrossfireX. Мы на самом деле кратко рассмотрели то, что было произведено до сих пор, и похоже, что Remedy будет полностью работать над Call of Duty над этим продуктом.

Мэтт Порчелло – автор новостей и развлекательных программ IGN в Великобритании.